Torreón entre los municipios con menor transparencia fiscal en 2025

Un reciente estudio sobre transparencia fiscal municipal ubicó al municipio de Torreón como uno de los ayuntamientos peor evaluados del país.

De acuerdo con el informe del Aregional, encargado del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M), Torreón obtuvo apenas 27.49 puntos de 100 posibles. El puntaje deja al municipio en una categoría de “deficiente”, lejos de los que alcanzaron niveles de “transparencia plena”.

El ITDIF-M 2025 evaluó a 60 municipios del país, entre ellos capitales estatales y polos urbanos relevantes, en seis rubros clave: marco regulatorio, marco presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados, y estadísticas fiscales.

Solo ocho municipios aprobaron con éxito la evaluación —es decir, obtuvieron más de 90 puntos—: Puebla, Puebla; Corregidora, Querétaro; Veracruz, Veracruz; Querétaro, Querétaro; Zapopan, Jalisco; Centro, Tabasco (Villahermosa); Monterrey, Nuevo León; y Durango, Durango.

En contraste, la gran mayoría de los municipios —incluyendo a Torreón— resultaron reprobados: el 78 % de los evaluados obtuvo una calificación “deficiente”.

QUÉ INDICAN LOS RESULTADOS: OMISIONES GENERALIZADAS

Entre los hallazgos más alarmantes del estudio destaca que al menos 85 % de los municipios no publica de forma adecuada información sobre deuda pública. Además, una amplia mayoría omitió datos sobre auditorías recientes, evaluación de recursos federales y estadísticas fiscales históricas, elementos esenciales para la rendición de cuentas.

Los rubros que más cayeron respecto a años anteriores fueron “Costos Operativos” y “Marco Regulatorio”, lo que evidencia retrocesos en obligaciones normativas y en la rendición de cuentas de gastos operativos municipales.

La baja puntuación refleja la falta de cumplimiento con obligaciones legales de publicación de información pública, como estados financieros, deuda, auditorías y ejecución presupuestal. Para ciudadanos, investigadores o medios de comunicación, esto representa un obstáculo para auditar y fiscalizar la gestión municipal.

Este retroceso generalizado en la transparencia fiscal nacional, subrayado por el descenso del promedio nacional del ITDIF-M a 51.32 puntos, según Aregional, es el más pronunciado registrado en los últimos 13 años.

El ITDIF-M 2025 reafirma lo que especialistas alertan desde hace años: la transparencia fiscal municipal sigue siendo la “asignatura pendiente” en gran parte de los gobiernos locales de México.

(Con información de El Economista)