Torreón entre los municipios con menor transparencia fiscal en 2025

Coahuila
/ 28 noviembre 2025
    Torreón entre los municipios con menor transparencia fiscal en 2025
    El informe ITDIF-M 2025 reveló amplias deficiencias en transparencia fiscal entre los municipios evaluados en México. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El estudio revela que más del 85% de los municipios del país no publica información adecuada sobre deuda pública, auditorías y estadísticas fiscales, lo que limita la rendición de cuentas

Un reciente estudio sobre transparencia fiscal municipal ubicó al municipio de Torreón como uno de los ayuntamientos peor evaluados del país.

De acuerdo con el informe del Aregional, encargado del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M), Torreón obtuvo apenas 27.49 puntos de 100 posibles. El puntaje deja al municipio en una categoría de “deficiente”, lejos de los que alcanzaron niveles de “transparencia plena”.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen blindaje y vigilancia en La Laguna: gobernadores de Coahuila y Durango acuerdan operativos conjuntos

El ITDIF-M 2025 evaluó a 60 municipios del país, entre ellos capitales estatales y polos urbanos relevantes, en seis rubros clave: marco regulatorio, marco presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados, y estadísticas fiscales.

Solo ocho municipios aprobaron con éxito la evaluación —es decir, obtuvieron más de 90 puntos—: Puebla, Puebla; Corregidora, Querétaro; Veracruz, Veracruz; Querétaro, Querétaro; Zapopan, Jalisco; Centro, Tabasco (Villahermosa); Monterrey, Nuevo León; y Durango, Durango.

En contraste, la gran mayoría de los municipios —incluyendo a Torreón— resultaron reprobados: el 78 % de los evaluados obtuvo una calificación “deficiente”.

QUÉ INDICAN LOS RESULTADOS: OMISIONES GENERALIZADAS

Entre los hallazgos más alarmantes del estudio destaca que al menos 85 % de los municipios no publica de forma adecuada información sobre deuda pública. Además, una amplia mayoría omitió datos sobre auditorías recientes, evaluación de recursos federales y estadísticas fiscales históricas, elementos esenciales para la rendición de cuentas.

Los rubros que más cayeron respecto a años anteriores fueron “Costos Operativos” y “Marco Regulatorio”, lo que evidencia retrocesos en obligaciones normativas y en la rendición de cuentas de gastos operativos municipales.

La baja puntuación refleja la falta de cumplimiento con obligaciones legales de publicación de información pública, como estados financieros, deuda, auditorías y ejecución presupuestal. Para ciudadanos, investigadores o medios de comunicación, esto representa un obstáculo para auditar y fiscalizar la gestión municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad

Este retroceso generalizado en la transparencia fiscal nacional, subrayado por el descenso del promedio nacional del ITDIF-M a 51.32 puntos, según Aregional, es el más pronunciado registrado en los últimos 13 años.

El ITDIF-M 2025 reafirma lo que especialistas alertan desde hace años: la transparencia fiscal municipal sigue siendo la “asignatura pendiente” en gran parte de los gobiernos locales de México.

(Con información de El Economista)

Temas


Fiscalización
Transparencia
Economía

Localizaciones


Torreón

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
En trabajo de hogar se contempla proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, entre otras actividades.

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero dejó la FGR tras aceptar ser representante de México en una embajada. Ernestina Godoy asumirá de manera provisional.

‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR
Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín.

Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
Ernestina Godoy, exfiscal capitalina y cercana a Sheinbaum, queda como encargada de Despacho de la FGR tras la salida obligada de Gertz Manero.

‘Una soldada del régimen’: Ernestina Godoy es garantía de sometimiento para Sheinbaum, advierte Loret sobre la nueva fiscal
true

POLITICÓN: Dos coahuilenses y 30 senadores más faltan a sesión que definió la caída de Gertz Manero
Gertz Manero: Años de una renuncia obligada

Gertz Manero: Años de una renuncia obligada
true

Gertz Manero: la gota que derramó el vaso