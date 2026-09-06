Invitan a familias laguneras a visitar ‘APollos DIF’ en la Feria de Torreón para ayudar a equipar el Centro Fuerza Mayor

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Torreón
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    Invitan a familias laguneras a visitar ‘APollos DIF’ en la Feria de Torreón para ayudar a equipar el Centro Fuerza Mayor
    APollos DIF mantiene su tradicional venta con causa durante la Feria de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La venta con causa es para el equipamiento del Centro Fuerza Mayor, un espacio proyectado para brindar atención y promover una vida activa y plena a las personas adultas mayores

TORREÓN, COAH.- Convertido en una de las tradiciones más queridas por los visitantes, el stand de APollos DIF abrió sus puertas en la Feria de Torreón con el propósito de combinar su emblemático sazón con una causa social de gran impacto para el municipio.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, extendió una cordial invitación a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa que respalda a los sectores más vulnerables, recordando que esta venta con causa forma parte de la historia institucional desde 1983 gracias a la auténtica receta estilo Casa Íñigo.

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$!APollos DIF invita a las familias a sumarse a esta iniciativa que beneficia a los sectores más vulnerables.
APollos DIF invita a las familias a sumarse a esta iniciativa que beneficia a los sectores más vulnerables. SANDRA GÓMEZ

“Los invitamos a venir a la Feria, disfrutar nuestros deliciosos pollos y, al mismo tiempo, ayudarnos a hacer realidad un proyecto muy importante. Cada compra se convierte en apoyo para quienes más lo necesitan”, destacó.

Éxito previo y nueva metaTras la excelente respuesta ciudadana obtenida en la edición anterior —cuyos fondos permitieron concluir la última etapa de Casa Nana con una velaria, área de juegos y un sistema de videovigilancia—, el objetivo para este 2026 redobla esfuerzos.

En esta ocasión, las aportaciones recaudadas se canalizarán directamente al equipamiento del Centro Fuerza Mayor, un espacio integral impulsado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís con una inversión proyectada de 50 millones de pesos a un costado de Ciudad DIF, concebido para garantizar una vida activa y plena a las personas adultas mayores.

$!La venta de pollos busca recaudar fondos para el equipamiento del Centro Fuerza Mayor.
La venta de pollos busca recaudar fondos para el equipamiento del Centro Fuerza Mayor. SANDRA GÓMEZ

HORARIOS

-Stand interior: Lunes a domingo, de 7:00 a 11:00 de la noche.

-Módulo “Pa Llevar” (exterior): Lunes a sábado de 7:00 a 11:00 de la noche; domingos también en horario vespertino de 1:00 a 5:00 de la tarde.

La Feria de Torreón mantendrá sus puertas abiertas a lo largo del mes y hasta el próximo 4 de octubre, consolidando este punto gastronómico como una oportunidad ideal para disfrutar en familia y colaborar con el desarrollo social de la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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