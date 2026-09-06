Invitan a familias laguneras a visitar ‘APollos DIF’ en la Feria de Torreón para ayudar a equipar el Centro Fuerza Mayor

TORREÓN, COAH.- Convertido en una de las tradiciones más queridas por los visitantes, el stand de APollos DIF abrió sus puertas en la Feria de Torreón con el propósito de combinar su emblemático sazón con una causa social de gran impacto para el municipio. La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, extendió una cordial invitación a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa que respalda a los sectores más vulnerables, recordando que esta venta con causa forma parte de la historia institucional desde 1983 gracias a la auténtica receta estilo Casa Íñigo.

“Los invitamos a venir a la Feria, disfrutar nuestros deliciosos pollos y, al mismo tiempo, ayudarnos a hacer realidad un proyecto muy importante. Cada compra se convierte en apoyo para quienes más lo necesitan”, destacó. Éxito previo y nueva metaTras la excelente respuesta ciudadana obtenida en la edición anterior —cuyos fondos permitieron concluir la última etapa de Casa Nana con una velaria, área de juegos y un sistema de videovigilancia—, el objetivo para este 2026 redobla esfuerzos. En esta ocasión, las aportaciones recaudadas se canalizarán directamente al equipamiento del Centro Fuerza Mayor, un espacio integral impulsado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís con una inversión proyectada de 50 millones de pesos a un costado de Ciudad DIF, concebido para garantizar una vida activa y plena a las personas adultas mayores.

HORARIOS -Stand interior: Lunes a domingo, de 7:00 a 11:00 de la noche. -Módulo “Pa Llevar” (exterior): Lunes a sábado de 7:00 a 11:00 de la noche; domingos también en horario vespertino de 1:00 a 5:00 de la tarde. La Feria de Torreón mantendrá sus puertas abiertas a lo largo del mes y hasta el próximo 4 de octubre, consolidando este punto gastronómico como una oportunidad ideal para disfrutar en familia y colaborar con el desarrollo social de la Comarca Lagunera.