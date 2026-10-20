Invitan a la carrera del Día del Médico para equipar al Hospital Universitario de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Medicina Unidad Laguna, invita a la “Segunda Carrera del Día del Médico 3K y 5K”, que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de noviembre en Torreón a beneficio del Hospital Universitario “Dr. Joaquín Del Valle Sánchez”. El director de la Facultad y del Hospital, Carlos Enrique Acevedo Aguirre, señaló durante la presentación del evento que esta iniciativa busca promover la activación física, la salud y la convivencia social. Detalló que los fondos recaudados se destinarán a la adquisición de un ultrasonido portátil, un videolaringoscopio para el servicio de anestesiología y una báscula de última generación para la clínica de obesidad.

El subdirector médico del hospital, Antonio Barraza Vázquez, informó que el costo de recuperación es de 300 pesos tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. Habrá modalidades de 3K y 5K para mayores de 18 años, y se espera la participación de mil corredores. La ruta iniciará en las instalaciones de la Facultad de Medicina, circulará sobre la avenida Juárez rumbo al oriente, dará vuelta en el Bosque Venustiano Carranza, retornará y llegará nuevamente al punto de partida. Las inscripciones están abiertas en la página https://www.carrerasmx.com.mx/ y de manera presencial en el Bosque Venustiano Carranza, la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario. La entrega de kits, que incluye playera, número y chip, será el 14 de noviembre; además, los participantes entrarán a una rifa de premios.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes José Guillermo Milán Montenegro, coordinador de la carrera; Elías Ramón Chufani Vázquez, director del Instituto Municipal del Deporte de Torreón; así como representantes de la Sociedad de Alumnos, la Sociedad Médica y patrocinadores.

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