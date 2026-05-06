Jaime Martínez Veloz presenta 11 propuestas para Torreón desde el Distrito 11

TORREÓN, COAHUILA. — En el marco del inicio de su campaña electoral en el Ejido La Joya, Jaime Martínez Veloz presentó su plataforma política centrada en un “Nuevo Pacto Social para Coahuila”. El aspirante a la diputación por el Distrito 11 dio a conocer once ejes de trabajo que buscan establecer mecanismos de vigilancia y gestión desde el Congreso del Estado.

La plataforma legislativa presentada se desglosa en los siguientes puntos: 1. Auditoría y vigilancia ciudadana para asegurar el suministro de agua potable.

2. Fortalecimiento de la denuncia protegida y evaluación del desempeño de las corporaciones policiales.

3. Acercamiento de la atención primaria a las colonias y creación de un observatorio ciudadano de calidad.

4. Rehabilitación de infraestructura escolar y vinculación técnica con el sector empresarial.

5. Fortalecimiento del Servicio Estatal de Empleo y programas de capacitación para mujeres y jóvenes.

6. Implementación de un Programa de Rehabilitación y Ampliación de Colonias y Ejidos para recuperar casas abandonadas.

7. Auditorías de tráfico y desarrollo del proyecto “Nueva Laguna 2.0” para mejorar la conectividad regional.

8. Regulación de emisiones y ampliación del monitoreo de la calidad del aire.

9. Apertura de consejos ciudadanos y mecanismos de consulta permanente desde el Congreso.

10. Planes de mantenimiento anual y transparencia en la operación de servicios básicos.

11. Publicación abierta de contratos, licitaciones y fortalecimiento de los órganos de control.

Además de las propuestas locales, Martínez Veloz incluyó en su agenda la defensa de los derechos laborales de los jubilados y pensionados de organismos federales como CFE, Pemex, Luz y Fuerza y Banobras. El candidato señaló que buscará la restitución de beneficios que considera vulnerados tras reformas previas.

Finalmente, el eje central de su propuesta política consiste en un llamado a un “Diálogo Estatal por la Construcción de un Nuevo Pacto Refundacional para Coahuila”. Esta iniciativa propone que el Congreso del Estado funcione como convocante de una mesa de diálogo incluyente donde participen sectores empresariales, sindicales, campesinos y organizaciones sociales para reestructurar la relación entre la ciudadanía y las instituciones del estado. El evento se realizó este 5 de mayo en el Ejido La Joya, sitio elegido por su relevancia histórica en el reparto agrario de la región.

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