Coahuila: El reto será lograr que la gente vote para renovar legislatura, consideran expertos

Las candidaturas en Coahuila que comenzaron este martes tendrán el reto de lograr que la gente participe en un proceso electoral intermedio en el que se renovará la próxima legislatura local, coincidieron especialistas. Entre los candidatos se encuentran ocho perfiles que buscan la reelección. Miguel Hernández Muñiz, maestro en Derecho Electoral y Derechos Humanos, consideró que el principal reto de los partidos y candidatos será el de lograr la participación del pueblo en la vida democrática en una elección “huérfana”.

“Pareciera que los partidos políticos se limitan a hacer cuentas y el esfuerzo va enfocado a sacar resultados en función de lo que creen que necesitan, y no de lograr realmente que el pueblo participe de manera activa”, comentó. En total son más de 200 candidaturas en nueve partidos políticos y únicamente dos candidaturas independientes las que iniciaron con el proselitismo en 16 distritos electorales. Lerins Varela Castro, director del Centro de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), coincidió que lo que se va a ver es la capacidad de las estructuras de los partidos de mover a la gente.

“A ver quién moviliza más y quién crea condiciones para aumentar su padrón de militancia o de simpatías”, comentó. En 2020, en una elección ‘huérfana’ como la de 2026, hubo una participación del 39.4%, según datos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Sobre este tema, Miguel Hernández, también catedrático de la UAdeC, dijo que es importante que la población se exprese y utilice los mecanismos de forma activa para representar los intereses genuinos de la población que, agregó, no se ve en los partidos políticos.

Miguel Hernández Muñiz consideró que los partidos llegan a estas campañas pensando en sus números: el PRI buscando mantener la mayoría en el Congreso y Morena de avanzar. Lerins Varela también consideró que el objetivo del PRI será sostener la mayoría, y en el caso de Morena, incrementar su padrón en el estado junto al PT. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la lista nominal de gente que podrá votar en Coahuila es de 2 millones 497 mil 551 personas. Se prevé la instalación de 4 mil 275 casillas en la entidad durante la jornada del 7 de junio.

El lunes, el Consejo General del IEC aprobó un total de 379 candidaturas, de las cuales 228 son de mayoría relativa y 151 por representación proporcional. Se aprobaron únicamente dos candidaturas independientes: Masías Menera Sierra y Mario Alberto Córdova Hernández, aspirantes en los distritos 2 de Piedras Negras y 4 de San Pedro respectivamente. Son seis partidos con registro nacional los que participaran en las elecciones: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y tres partidos políticos estatales: Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Partido Nuevas Ideas (PNI) y Partido México Avante (PMA).

IMPACTO DE EVENTOS NACIONALES El catedrático Miguel Hernández Muñiz añadió que eventos nacionales como la acusación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría tener afectaciones graves a la hora de tomar una decisión, sobre todo si la gente reflexiona y emite un voto informado. “Llegan pensando en sus números, sin embargo, los eventos nacionales que evidencian un vínculo grave con el tema de la delincuencia organizada en algunas otras partes del país seguramente van a traer afectaciones graves a la hora de tomar una decisión”, apuntó.

Sin embargo, para el catedrático Lerins Varela ese entorno “ruidoso” no se ha movido mucho en el interior del estado, tal vez, dijo por el mismo tipo de elección “huérfana”. CAMPAÑAS DE PIE Carlos Robles, dirigente estatal del PRI, aseguró que será una campaña de territorio, de pie, y de contacto permanente con la gente. Mencionó que conocen las necesidades y buscarán que sus perfiles profundicen en ellas.

Robles mencionó que el partido, que irá en alianza con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), cuenta con buena salud y unidad. “Tenemos nuestra estrategia que es el puro trabajo, no nos vamos a desgastar en ataques ni dimes ni diretes. Al contacto con la ciudadanía. No vamos a abrir fuego contra nadie”, adelantó. En el arranque en Saltillo, estuvo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno, quien aseguró que el PRI de Coahuila es un priismo que tiene carácter, que da resultados y que cuenta con un gran gobernador como Manolo Jiménez Salinas, de quien dijo mantiene el estado con seguridad, desarrollo y empleo.

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🗓12 de mayo.

⏰10:30 hrs.

🎥YouTube/Facebook del IEC. pic.twitter.com/DaHY70BuOE — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) May 6, 2026

Sostuvo que el partido obtendrá una victoria contundente en la jornada electoral. Actualmente el PRI, en alianza con el PAN, tiene la mayoría en el Congreso. En Torreón, el presidente del PAN en México, Jorge Romero Herrera, dijo estar consciente de que se trata de una elección difícil, sin embargo, expuso que el PAN busca recuperar su identidad sin desdeñar a quien fue aliado, en referencia al PRI en Coahuila. Ofreció escuchar a la población para poder ofrecerles una opción, pues sostuvo que nada importa más que mejorar la calidad de vida de la gente. “Venimos a recuperar los números que hemos tenido en Coahuila y lejos de estar en guerra podemos trabajar desde nuestra identidad”, comentó.

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