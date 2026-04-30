Jubilados de la CFE se manifiestan en Torreón por reducción retroactiva de pensiones

José Luis Hernández y Pedro Cañedo destacaron que el monto de sus pensiones refleja la preparación, experiencia y dedicación demostrada a lo largo de su carrera, atendiendo emergencias por desastres naturales y cumpliendo jornadas de trabajo de 08:00 a 20:00 horas.

TORREÓN, COAH.- Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad realizaron una manifestación este jueves en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, denunciando la reducción retroactiva de sus pensiones, medida que comenzó a aplicarse en la quincena más reciente.

Explicaron que sus pagos no corresponden a las cifras difundidas como “pensiones doradas” y lamentaron que, tras esa divulgación, un exsuperintendente jubilado falleció durante un asalto.

Consideran que esta situación profundiza la división social entre quienes son considerados privilegiados y quienes no lo son.

Asimismo, señalaron que los empleados activos también se ven afectados, ya que no podrán percibir un salario superior a la mitad de lo que recibe la Presidenta de la República, estableciéndose un tope máximo de pago por catorcena de 32 mil pesos.

“Tuve dos oportunidades de irme a la iniciativa privada y preferí quedarme porque esperaba una pensión que realmente valiera la pena”, comentó José Luis.

Los jubilados informaron que están evaluando las estrategias a seguir, inclusive llevar el caso ante instancias internacionales. Advirtieron que la medida podría derivar en un problema operativo para la CFE, ya que, con la reforma Constitucional, los salarios dejarán de ser atractivos para futuros trabajadores.

Los entrevistados calificaron como un “robo” esta medida, pues afirman que las pensiones fueron debidamente ganadas durante su etapa como trabajadores de la CFE.