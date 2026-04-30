Jubilados de la CFE se manifiestan en Torreón por reducción retroactiva de pensiones

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Torreón
/ 30 abril 2026
    Jubilados de la CFE se manifiestan en Torreón por reducción retroactiva de pensiones
    Jubilados de la CFE señalan que las reformas limitan sus ingresos y descartan que sus pensiones sean excesivas SANDRA GÓMEZ

inconformes evalúan llevar el caso a instancias internacionales

TORREÓN, COAH.- Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad realizaron una manifestación este jueves en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, denunciando la reducción retroactiva de sus pensiones, medida que comenzó a aplicarse en la quincena más reciente.

José Luis Hernández y Pedro Cañedo destacaron que el monto de sus pensiones refleja la preparación, experiencia y dedicación demostrada a lo largo de su carrera, atendiendo emergencias por desastres naturales y cumpliendo jornadas de trabajo de 08:00 a 20:00 horas.

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Explicaron que sus pagos no corresponden a las cifras difundidas como “pensiones doradas” y lamentaron que, tras esa divulgación, un exsuperintendente jubilado falleció durante un asalto.

Consideran que esta situación profundiza la división social entre quienes son considerados privilegiados y quienes no lo son.

Asimismo, señalaron que los empleados activos también se ven afectados, ya que no podrán percibir un salario superior a la mitad de lo que recibe la Presidenta de la República, estableciéndose un tope máximo de pago por catorcena de 32 mil pesos.

“Tuve dos oportunidades de irme a la iniciativa privada y preferí quedarme porque esperaba una pensión que realmente valiera la pena”, comentó José Luis.

Los jubilados informaron que están evaluando las estrategias a seguir, inclusive llevar el caso ante instancias internacionales. Advirtieron que la medida podría derivar en un problema operativo para la CFE, ya que, con la reforma Constitucional, los salarios dejarán de ser atractivos para futuros trabajadores.

Los entrevistados calificaron como un “robo” esta medida, pues afirman que las pensiones fueron debidamente ganadas durante su etapa como trabajadores de la CFE.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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