La Laguna se estabiliza y apunta a crecer en 2026, afirma Secretario de Economía

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 13 febrero 2026
    La Laguna se estabiliza y apunta a crecer en 2026, afirma Secretario de Economía
    Dice Luis Carlos Olivares que infraestructura logística de La Laguna, atractiva para firmas extranjeras. ARCHIVO

Menor incertidumbre global reactiva inversiones y planes de expansión en la región

TORREÓN, COAH.- La economía de La Laguna muestra señales claras de estabilización y se perfila para un 2026 con crecimiento, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Economía.

El titular de la dependencia, Luis Olivares Martínez, señaló que la reducción de la incertidumbre en el entorno internacional está impulsando a las empresas a reactivar planes de expansión que permanecieron en pausa durante 2025. Este cambio de ánimo, dijo, comienza a reflejarse en decisiones de inversión y análisis de nuevos proyectos para la región.

TE PUEDE INTERESAR: Hidalgo: Reportan 3 ejidatarios heridos tras enfrentamiento armado en rancho La Pasadita

Uno de los factores clave será la revisión del T-MEC, prevista para el verano, proceso que —de concretarse con certidumbre— podría liberar el flujo de capitales hacia Coahuila.

En ese contexto, el funcionario reveló que firmas internacionales evalúan puntos estratégicos dentro de la zona urbana lagunera, aprovechando la infraestructura existente para acelerar su instalación.

En materia laboral, Olivares Martínez afirmó que la respuesta institucional ha sido inmediata ante las bajas recientes en algunos sectores. Mediante la coordinación con la Secretaría del Trabajo, se ha facilitado el “enroque” de personal hacia empresas que actualmente se encuentran en fase de expansión.

Para el secretario, la competitividad regional se mantiene sólida y consolida a La Laguna como un polo estratégico para la generación de empleo y la atracción de capital extranjero a lo largo de este año y con mejores perspectivas rumbo a 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Economía
inversiones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado