La Laguna se estabiliza y apunta a crecer en 2026, afirma Secretario de Economía

TORREÓN, COAH.- La economía de La Laguna muestra señales claras de estabilización y se perfila para un 2026 con crecimiento, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Economía.

El titular de la dependencia, Luis Olivares Martínez, señaló que la reducción de la incertidumbre en el entorno internacional está impulsando a las empresas a reactivar planes de expansión que permanecieron en pausa durante 2025. Este cambio de ánimo, dijo, comienza a reflejarse en decisiones de inversión y análisis de nuevos proyectos para la región.

TE PUEDE INTERESAR: Hidalgo: Reportan 3 ejidatarios heridos tras enfrentamiento armado en rancho La Pasadita

Uno de los factores clave será la revisión del T-MEC, prevista para el verano, proceso que —de concretarse con certidumbre— podría liberar el flujo de capitales hacia Coahuila.

En ese contexto, el funcionario reveló que firmas internacionales evalúan puntos estratégicos dentro de la zona urbana lagunera, aprovechando la infraestructura existente para acelerar su instalación.

En materia laboral, Olivares Martínez afirmó que la respuesta institucional ha sido inmediata ante las bajas recientes en algunos sectores. Mediante la coordinación con la Secretaría del Trabajo, se ha facilitado el “enroque” de personal hacia empresas que actualmente se encuentran en fase de expansión.

Para el secretario, la competitividad regional se mantiene sólida y consolida a La Laguna como un polo estratégico para la generación de empleo y la atracción de capital extranjero a lo largo de este año y con mejores perspectivas rumbo a 2026.