‘La Negrita’ inicia una nueva vida en Torreón: de víctima de maltrato a querida integrante de una familia

Torreón
/ 7 febrero 2026
    Ana Laura Ríos recibe a “La Negrita”, ahora Matilda, durante el acto oficial de adopción realizado en las instalaciones de la Unidad Canina K9, marcando el inicio de una nueva etapa para la perrita. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Luego de conmover a la comunidad por un caso de maltrato, “La Negrita” fue entregada oficialmente en adopción a Ana Laura Ríos, quien se comprometió a brindarle cuidados, seguimiento veterinario y una vida digna bajo su nuevo nombre: Matilda

TORREÓN, COAH.- “La Negrita”, la perrita que conmovió a la comunidad tras haber sufrido una terrible agresión, fue entregada oficialmente en adopción a su nueva dueña, la señora Ana Laura Ríos, quien no ocultó su felicidad al recibirla y comprometerse a brindarle todo el amor y cuidado que merece.

El emotivo acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Canina K9, donde familiares y voluntarios se reunieron para presenciar el inicio de una nueva etapa en la vida de la perrita. El ambiente estuvo lleno de sonrisas y gestos de apoyo, reflejando el cariño que “La Negrita” ha despertado en la sociedad.

El encargado de la Unidad Canina K9 de la Dirección de Seguridad Pública, el comandante Leonardo López Vázquez, fue quien realizó la entrega y dio lectura a la carta compromiso de adopción, en la que se explican las condiciones de salud de la perrita, así como los cuidados, responsabilidades y compromisos que asume su nueva familia.

Además, se destacó la importancia de realizar seguimientos periódicos para garantizar su bienestar y adaptación al nuevo hogar, así como el acceso a atención veterinaria y alimentación adecuada.

La señora Ana Laura compartió que, desde el momento en que conoció la historia de La Negrita a través de redes sociales y medios de comunicación, sintió una conexión especial y supo que debía ser ella quien le diera un nuevo hogar.

De inmediato, se comunicó con la Dirección de Seguridad Pública para registrarse y ser considerada en el proceso de adopción. Relató que cada noche pensaba en el futuro de la perrita y deseaba poder brindarle el calor de una familia, convencida de que el amor y la paciencia serían claves en su recuperación.

A partir de hoy, La Negrita comienza una nueva etapa de su vida: tendrá un hogar, una familia que la cuidará, la acompañará y le ofrecerá una vida digna y de calidad, tal como siempre lo ha merecido.

Los vecinos del sector también han mostrado entusiasmo por recibir a Matilda, como ahora será llamada, y han manifestado su intención de ayudar en su integración y cuidado.

Su nueva dueña comentó que, de hoy en adelante, la llamará Matilda y que, una vez que esté en condiciones y se recupere totalmente, será su compañera en las caminatas y rutinas de ejercicio que realiza en el bosque y en distintos lugares al aire libre.

Expresó que espera que Matilda no sólo sane físicamente, sino que también recupere la confianza y la alegría, disfrutando de la naturaleza y la convivencia familiar.

Leonardo López también comentó que, por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda y del comisario Alfredo Flores Originales, los operativos y recorridos de vigilancia son constantes, y que cualquier reporte relacionado con maltrato animal que se reciba a través de los números de emergencia de Seguridad Pública será atendido. Recalcó la relevancia de la colaboración ciudadana para prevenir casos similares y promover el respeto hacia los animales en la comunidad.

La Dirección de Seguridad Pública agradece a todas las personas que se volcaron en muestras de cariño y solidaridad por el caso de “La Negrita”. El apoyo colectivo demostró que, cuando la sociedad se une por una causa noble, es posible transformar vidas y generar esperanza.

Temas


Crueldad Animal
Rescate Animal

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

