La tradición del Día de Reyes se vive en Torreón con Lala y Pastelería Lety

TORREÓN, COAH.- En el marco de la celebración del Día de Reyes, Pastelería Lety y Lala se unen hoy martes 6 de enero para ofrecer una experiencia especial a las familias laguneras a través de una activación conjunta que se llevará a cabo de 3:00 a 8:00 de la tarde, en la sucursal Constitución de Pastelería Lety, en Torreón.

Lala, la marca líder en lácteos, inicia el año reforzando su conexión con las familias mexicanas mediante colaboraciones que celebran los momentos que nos unen. Comprometida con acompañar cada mesa del país en fechas importantes, la marca se suma a una de las tradiciones más representativas de la temporada.

Durante la activación, los asistentes podrán disfrutar de degustación de rosca de Reyes de Pastelería Lety, acompañada de chocolate caliente preparado con leche Lala, invitando a chicos y grandes a compartir el sabor de una tradición que se disfruta mejor en compañía.

Esta colaboración pone en el centro la convivencia y los momentos compartidos, demostrando cómo las tradiciones cobran mayor significado cuando se combinan los productos de Pastelería Lety con la calidad y el sabor de Lala, creando experiencias especiales alrededor de la mesa.

Con esta iniciativa, ambas marcas refrendan su compromiso de estar presentes en los momentos importantes de las familias mexicanas, promoviendo la convivencia, la tradición y disfrutar de productos que forman parte de la vida diaria de los hogares.

La activación está abierta al público y busca convertirse en un punto de encuentro para celebrar, compartir y mantener viva una tradición que une generaciones.