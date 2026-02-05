Lanzan campaña para prevenir cáncer cervicouterino en Torreón

Torreón
/ 5 febrero 2026
    Lanzan campaña para prevenir cáncer cervicouterino en Torreón
    Autoridades del CIB y del Club Rotario Metropolitano durante la presentación de la campaña preventiva. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Club Rotario Metropolitano y CIB UA de C ofrecen pruebas de VPH a bajo costo y gratuitas para mujeres vulnerables

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la detección oportuna del cáncer cervicouterino, el Club Rotario Metropolitano de Torreón, en coordinación con el Centro de Investigación Biomédica (CIB) Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila, puso en marcha una campaña de prevención dirigida a mujeres de la región.

La iniciativa contempla la realización de pruebas de Biología Molecular para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), estudio que en laboratorios privados suele tener un costo de entre mil 500 y 2 mil pesos, pero que durante esta campaña se ofrecerá con una cuota de recuperación de solo 250 pesos. Además, las mujeres en situación de vulnerabilidad económica podrán acceder al estudio de manera gratuita.

Las pruebas se aplicarán los martes y jueves a partir de las 8:00 de la mañana en las instalaciones del CIB, ubicadas en calle Gregorio García (calle 10) número 198 sur, en la colonia Centro, detrás del Hospital Universitario.

Entre los requisitos para participar se encuentran no haber tenido relaciones sexuales durante los tres días previos al estudio, no estar en periodo menstrual y no haber utilizado tratamientos vaginales.

La campaña se desarrollará durante los meses de febrero y marzo, con una meta inicial de entre 35 y 40 pruebas; no obstante, en caso de que la demanda sea mayor, el Club Rotario Metropolitano gestionará la adquisición de más reactivos para ampliar la cobertura.

La presentación oficial de la campaña se realizó este martes, con la participación de Francisco Carlos López Márquez, director del CIB; Lucero Martínez y Sara Velázquez, presidenta y secretaria del Club Rotario Metropolitano, respectivamente; así como Jorge Haro, secretario administrativo e investigador del área de Genética y Medicina Molecular del Centro.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871-713-7044, extensiones 142 y 144, o vía WhatsApp al 871-736-3563.

Sandra G. Gómez

