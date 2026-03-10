Lanzan en la UAdeC Laguna el programa ‘Escuela para futuros padres’, en alianza con Seguridad Pública

TORREÓN, COAH.- Con una visión centrada en la prevención y el desarrollo integral, la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna inauguró el programa “Escuela para futuros padres”.

Esta iniciativa, que se ejecuta en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, busca integrar a toda la comunidad académica en la creación de entornos seguros.

El coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Rojas Zapata, destacó que este proyecto sigue las directrices del rector Octavio Pimentel, enfocándose en abrir canales de diálogo que garanticen la estabilidad de los jóvenes.

Rojas Zapata informó que el modelo, que inicia con talleres y conferencias, ya cuenta con el interés de nueve planteles para su pronta réplica.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, precisó que la estrategia se basa en cuatro ejes preventivos.

Subrayó la importancia de que padres y alumnos comprendan las consecuencias legales y sociales de conductas de riesgo, como el consumo de sustancias o la posesión de armas, mediante una comunicación estrecha con los docentes.

Finalmente, autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunidad —sede del arranque— resaltaron que sus estudiantes de Trabajo Social y Relaciones Humanas no solo recibirán la capacitación, sino que la multiplicarán en sus prácticas comunitarias, potenciando el alcance social del programa.