Lanzan en la UAdeC Laguna el programa ‘Escuela para futuros padres’, en alianza con Seguridad Pública

Torreón
/ 10 marzo 2026
    Lanzan en la UAdeC Laguna el programa ‘Escuela para futuros padres’, en alianza con Seguridad Pública
    Nueve planteles de La Laguna están interesados en los talleres y conferencias del programa “Escuela para futuros padres”. SANDRA GÓMEZ

El director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, precisó que la estrategia se basa en cuatro ejes preventivos

TORREÓN, COAH.- Con una visión centrada en la prevención y el desarrollo integral, la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna inauguró el programa “Escuela para futuros padres”.

Esta iniciativa, que se ejecuta en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, busca integrar a toda la comunidad académica en la creación de entornos seguros.

El coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Rojas Zapata, destacó que este proyecto sigue las directrices del rector Octavio Pimentel, enfocándose en abrir canales de diálogo que garanticen la estabilidad de los jóvenes.

Rojas Zapata informó que el modelo, que inicia con talleres y conferencias, ya cuenta con el interés de nueve planteles para su pronta réplica.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Alfredo Flores Originales, precisó que la estrategia se basa en cuatro ejes preventivos.

Subrayó la importancia de que padres y alumnos comprendan las consecuencias legales y sociales de conductas de riesgo, como el consumo de sustancias o la posesión de armas, mediante una comunicación estrecha con los docentes.

Finalmente, autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunidad —sede del arranque— resaltaron que sus estudiantes de Trabajo Social y Relaciones Humanas no solo recibirán la capacitación, sino que la multiplicarán en sus prácticas comunitarias, potenciando el alcance social del programa.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

