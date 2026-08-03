Lanzan programa ‘Aprender a emprender’ con asesoría sobre financiamiento y planes de negocio en Matamoros, Coahuila

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Torreón
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    Lanzan programa ‘Aprender a emprender’ con asesoría sobre financiamiento y planes de negocio en Matamoros, Coahuila
    El programa ‘Aprender a emprender’ ofrecerá capacitación gratuita sobre modelos de negocio, formalización y acceso a financiamiento para emprendedores en Matamoros, Coahuila. CORTESÍA

Durante dos jornadas de capacitación, especialistas abordarán temas relacionados con planeación estratégica y promoción comercial

MATAMOROS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la creación de nuevos negocios y aumentar las posibilidades de éxito de los emprendimientos locales, el Gobierno Municipal de Matamoros, Coahuila, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, llevará a cabo los días 11 y 12 de agosto el programa gratuito “Aprender a emprender”, una capacitación dirigida a personas con una idea de negocio y a quienes ya cuentan con un emprendimiento y buscan consolidarlo.

Las actividades se desarrollarán de 09:00 a 13:00 horas en la Infoteca Municipal, con el respaldo de la Secretaría de Economía y Nacional Financiera.

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De acuerdo con la convocatoria, el primer módulo estará enfocado en la elaboración de un plan de negocios básico, considerado una de las herramientas fundamentales para evaluar la viabilidad de un proyecto, identificar oportunidades de mercado y establecer objetivos financieros.

En la segunda jornada se abordarán temas relacionados con la promoción comercial, la formalización de empresas y las alternativas de financiamiento disponibles para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Especialistas en desarrollo empresarial destacan que cerca del 80% de los nuevos negocios enfrenta dificultades durante sus primeros años de operación debido a problemas de planeación, administración o falta de acceso a capital.

Por ello, programas de capacitación como este buscan reducir esos riesgos mediante conocimientos prácticos que permitan tomar decisiones con mayor sustento.

$!La capacitación se realizará los días 11 y 12 de agosto en la Infoteca Municipal de Matamoros, Coahuila.
La capacitación se realizará los días 11 y 12 de agosto en la Infoteca Municipal de Matamoros, Coahuila. CORTESÍA

Además de aprender a estructurar un modelo de negocio, los participantes conocerán aspectos relacionados con el registro formal de sus empresas, estrategias de comercialización, educación financiera y opciones de crédito dirigidas al sector emprendedor.

Nacional Financiera mantiene diversos esquemas de capacitación empresarial que buscan fortalecer las capacidades administrativas de las MiPyMEs, mientras que la Secretaría de Economía impulsa programas orientados a incrementar la competitividad y productividad del sector.

La capacitación será gratuita y estará abierta tanto para quienes apenas desarrollan una idea de negocio como para propietarios de microempresas que buscan profesionalizar su operación.

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Autoridades organizadoras señalaron que el propósito es generar emprendimientos con mayores posibilidades de crecimiento, permanencia y generación de empleo, contribuyendo al dinamismo económico del municipio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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