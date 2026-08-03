Coahuila: Reparte IEC 90 millones de pesos entre partidos para segundo semestre

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    Coahuila: Reparte IEC 90 millones de pesos entre partidos para segundo semestre
    El IEC aprobó la redistribución del financiamiento público para los partidos políticos correspondiente al segundo semestre de 2026. ESPECIAL

Paz y Somos México recibirán 3.6 millones cada uno, mientras las demás fuerzas políticas tendrán ajustes a la baja en sus prerrogativas

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la redistribución del financiamiento público para los partidos políticos correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2026, luego de la incorporación de Paz y Somos México al sistema estatal de prerrogativas.

Con el ajuste, ambos partidos recibirán recursos públicos durante el segundo semestre del año, mientras que las demás fuerzas políticas registrarán una disminución en los montos que tenían asignados.

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Según el acuerdo aprobado durante sesión ordinaria, para 2026 se autorizó una bolsa anual de 181 millones de pesos, de la cual alrededor de 90 millones permanecen por distribuir para la segunda mitad del ejercicio.

Como parte de la nueva asignación, Paz y Somos México recibirán 3.6 millones de pesos cada uno, recursos que serán entregados con cargo al financiamiento ordinario correspondiente al segundo semestre.

AJUSTAN RECURSOS A LAS FUERZAS POLÍTICAS

La incorporación de ambos partidos generó una redistribución de las prerrogativas, con reducciones en los montos previamente asignados al resto de las fuerzas políticas.

El PRI pasó de 64.5 a 61.8 millones de pesos; Morena, de 42.1 a 40.3 millones; el PT, de 19.6 a 18.8 millones; mientras que el PAN disminuyó de 16.9 a 16.2 millones de pesos.

En el caso del PVEM, la asignación pasó de 14.2 a 13.6 millones de pesos, mientras que UDC bajó de 12.5 a 11.9 millones.

Por su parte, Movimiento Ciudadano, Nuevas Ideas, México Avante, Paz y Somos México contarán con una asignación de 3.6 millones de pesos cada uno para el periodo considerado.

De esta manera, el IEC ajustó la distribución del financiamiento público para incorporar a las nuevas fuerzas políticas al esquema de prerrogativas durante el segundo semestre de 2026.

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