Lerdo busca nuevo relleno sanitario tras incendios y problemas con tiraderos

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Torreón
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    Lerdo busca nuevo relleno sanitario tras incendios y problemas con tiraderos
    Los recientes incendios en el relleno sanitario y otros tiraderos aceleraron las revisiones en el municipio. ARCHIVO

El Ayuntamiento realizará un estudio técnico para determinar la viabilidad del proyecto, ante los recientes incendios registrados en tiraderos y el actual relleno

LERDO, DGO.- Ante los constantes problemas que enfrenta el actual relleno sanitario y los recientes incendios registrados en distintos puntos del municipio, el Ayuntamiento de Lerdo analiza la construcción de un nuevo sitio para el manejo de residuos sólidos.

La alcaldesa Susy Carolina Torrecillas Salazar informó que se buscará adquirir un terreno y desarrollar un espacio que cuente con tecnología adecuada para garantizar un manejo más seguro y eficiente de la basura.

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Explicó que el proyecto requerirá una inversión considerable, por lo que primero se realizará un estudio técnico que permita determinar su viabilidad y las condiciones necesarias para ponerlo en marcha.

La propuesta surgió luego del incendio registrado recientemente en el actual relleno sanitario, donde inicialmente se consideró la posibilidad de que el fuego hubiera sido provocado. El caso fue turnado al área Jurídica para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

La presidenta municipal señaló que el sitio actualmente no cuenta con bardas, lo que facilita el ingreso de personas y aumenta el riesgo de que algún descuido, como arrojar una colilla de cigarro, pueda provocar un incendio.

REVISARÁN TIRADEROS CLANDESTINOS

Torrecillas Salazar también alertó sobre la existencia de diversos tiraderos en el municipio y mencionó otro incendio ocurrido en la zona de Villa de Guadalupe, por lo que se revisará si el predio donde se registró cumple con la normativa.

A estas acciones se suma la clausura de un predio ubicado sobre el Libramiento Periférico, donde se acumulaban materiales y residuos sin contar con las licencias y autorizaciones correspondientes.

La alcaldesa aseguró que las inspecciones continuarán y aclaró que el objetivo no es recaudatorio, sino prevenir riesgos, proteger el medio ambiente y mejorar la imagen urbana de Lerdo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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