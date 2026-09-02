General Cepeda quiere ser el ‘Valle de los Dinosaurios’; proyectan invertir 10 mdp
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Empresarios buscan mejorar accesos y servicios en tres sitios paleontológicos y arqueológicos, aunque el proyecto aún debe ser avalado por el INAH
GENERAL CEPEDA, COAH.- Fósiles, petroglifos y huellas de dinosaurio podrían convertirse en el nuevo atractivo turístico de General Cepeda, donde empresarios locales proyectan invertir 10 millones de pesos para mejorar accesos, servicios y atención a visitantes.
La iniciativa contempla intervenir tres de los principales puntos de interés del municipio: Rincón Colorado, Narigua y Porvenir de Jalpa, además de rehabilitar un kiosco para convertirlo en módulo de información turística.
La Asociación Amigos de General Cepeda plantea aportar 3 millones de pesos y buscar otros 7 millones de los gobiernos estatal y municipal. El objetivo es impulsar una ruta que combine turismo paleontológico, arqueológico, gastronómico y enológico.
Rincón Colorado concentra restos de dinosaurios de unos 72 millones de años; Narigua destaca por sus petroglifos y Porvenir de Jalpa por las huellas fosilizadas de estos animales prehistóricos.
Sin embargo, el proyecto enfrenta un requisito clave: contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El organismo confirmó que conoce la intención de los empresarios, pero hasta ahora no ha recibido una propuesta formal.
El INAH advirtió que cualquier obra o infraestructura deberá sujetarse a las normas de conservación del patrimonio. Además, cada sitio presenta condiciones particulares respecto a su manejo y propiedad de la tierra.
Otro de los retos es conocer cuántos turistas llegan actualmente a estos lugares, pues no existe un registro preciso al no contar con controles de acceso.
Los promotores buscan que la ruta, bajo conceptos como “Valle de los Dinosaurios”, genere una mayor derrama económica para hoteles, restaurantes, viñedos, sotoleras y otros negocios locales.
La apuesta, sin embargo, no sería por un turismo masivo, sino por atraer visitantes interesados en la paleontología y la arqueología, con recorridos que permitan incluso ampliar la estancia de uno a dos días en el municipio.
(CON INFORMACIÓN DE MILENIO)