Llaman a Colecta Solidaria para posadas en penales de Torreón y San Pedro

Torreón
/ 26 noviembre 2025
    Llaman a Colecta Solidaria para posadas en penales de Torreón y San Pedro
    Voluntarias de las asociaciones organizan la colecta que dará vida a las posadas en los Ceresos. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Las posadas cerrarán los programas de acompañamiento emocional impartidos durante el año en ambos centros penitenciarios

TORREÓN, COAH.- Las asociaciones civiles Caminar Contigo Madre, A.C. e Incorpora Laguna lanzaron una invitación a la comunidad lagunera para participar en la Colecta Solidaria que permitirá realizar posadas navideñas en el Cereso varonil de Torreón y en el Cereso femenil de San Pedro.

La iniciativa busca llevar un momento de alegría y acompañamiento a personas privadas de la libertad que durante el año participaron en programas de apoyo emocional y procesos terapéuticos impartidos por especialistas de ambas organizaciones.

En el penal femenil de San Pedro, el festejo está dirigido a 160 mujeres, así como al personal de custodias, mientras que en Torreón, la posada beneficiará a los grupos involucrados en actividades de acompañamiento psicosocial.

Para lograrlo, se solicita la donación de refrescos, vasos desechables, cupcakes, chocolates y dulces.

El centro de acopio se encuentra en la calle Río Grijalva 100, colonia Estrella, en Torreón, y también se puede solicitar información o coordinar entregas a través del WhatsApp 871 743 9592.

Las asociaciones recalcaron que su labor dentro de los penales es constante e incluye sesiones de escucha, desarrollo humano y fortalecimiento emocional.

Las posadas representan el cierre simbólico de ese esfuerzo anual: un recordatorio de que la dignidad, la fe y la esperanza pueden mantenerse vivas incluso en contextos adversos.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

