Llaman a Colecta Solidaria para posadas en penales de Torreón y San Pedro

TORREÓN, COAH.- Las asociaciones civiles Caminar Contigo Madre, A.C. e Incorpora Laguna lanzaron una invitación a la comunidad lagunera para participar en la Colecta Solidaria que permitirá realizar posadas navideñas en el Cereso varonil de Torreón y en el Cereso femenil de San Pedro.

La iniciativa busca llevar un momento de alegría y acompañamiento a personas privadas de la libertad que durante el año participaron en programas de apoyo emocional y procesos terapéuticos impartidos por especialistas de ambas organizaciones.

En el penal femenil de San Pedro, el festejo está dirigido a 160 mujeres, así como al personal de custodias, mientras que en Torreón, la posada beneficiará a los grupos involucrados en actividades de acompañamiento psicosocial.

Para lograrlo, se solicita la donación de refrescos, vasos desechables, cupcakes, chocolates y dulces.

El centro de acopio se encuentra en la calle Río Grijalva 100, colonia Estrella, en Torreón, y también se puede solicitar información o coordinar entregas a través del WhatsApp 871 743 9592.

Las asociaciones recalcaron que su labor dentro de los penales es constante e incluye sesiones de escucha, desarrollo humano y fortalecimiento emocional.

Las posadas representan el cierre simbólico de ese esfuerzo anual: un recordatorio de que la dignidad, la fe y la esperanza pueden mantenerse vivas incluso en contextos adversos.