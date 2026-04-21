Olmos Castro asegura diálogo y transparencia tras el paro de labores en la Presidencia de Torreón

El funcionario reconoció que hubo cierta falta de comunicación respecto a la necesidad de implementar cambios administrativos en algunas áreas, principalmente aquellas dedicadas a la atención ciudadana.

TORREÓN, COAH.. El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, señaló que la administración de Torreón mantiene una actitud de respeto, colaboración y buena relación con el sindicato, esto tras el paro de labores y el cierre de la Presidencia Municipal ocurrido la mañana del martes.

Explicó que este aspecto causó confusión y dificultó llegar a acuerdos sobre cómo optimizar procesos y garantizar mayor transparencia y un trato digno para la población, trabajando con el personal sindicalizado y de confianza.

Olmos Castro subrayó que ningún empleado perdió su puesto ni su salario; el enfoque siempre fue mejorar la eficiencia en la administración.

Resaltó que se realizaron ajustes relacionados con el levantamiento de actas y la incorporación de la Contraloría en ciertas direcciones. Con estas nuevas normas, el personal sindicalizado puede reincorporarse a sus funciones en territorio.

Parte de las soluciones, comentó, fueron propuestas por el sindicato, por lo que acordaron reuniones periódicas y que la secretaria general se reúna con el alcalde.

El secretario remarcó que algunas tareas tanto del personal sindicalizado como de confianza habían generado quejas, por lo cual buscan mejorar el control y la supervisión en Plazas y Mercados con apoyo de la Contraloría Municipal.

Finalmente, aclaró que el conflicto surgió porque no se explicó con suficiente claridad a los inspectores el alcance de estas modificaciones, insistiendo en que no hubo despidos ni suspensión de pagos.