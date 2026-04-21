Olmos Castro asegura diálogo y transparencia tras el paro de labores en la Presidencia de Torreón

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Torreón
/ 21 abril 2026
    Olmos Castro asegura diálogo y transparencia tras el paro de labores en la Presidencia de Torreón
    El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, durante su posicionamiento sobre el conflicto laboral con trabajadores sindicalizados en Torreón. REDES SOCIALES

El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, afirmó que el conflicto reciente con trabajadores sindicalizados derivó de una falta de comunicación sobre cambios administrativos

TORREÓN, COAH.. El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, señaló que la administración de Torreón mantiene una actitud de respeto, colaboración y buena relación con el sindicato, esto tras el paro de labores y el cierre de la Presidencia Municipal ocurrido la mañana del martes.

El funcionario reconoció que hubo cierta falta de comunicación respecto a la necesidad de implementar cambios administrativos en algunas áreas, principalmente aquellas dedicadas a la atención ciudadana.

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Explicó que este aspecto causó confusión y dificultó llegar a acuerdos sobre cómo optimizar procesos y garantizar mayor transparencia y un trato digno para la población, trabajando con el personal sindicalizado y de confianza.

Olmos Castro subrayó que ningún empleado perdió su puesto ni su salario; el enfoque siempre fue mejorar la eficiencia en la administración.

Resaltó que se realizaron ajustes relacionados con el levantamiento de actas y la incorporación de la Contraloría en ciertas direcciones. Con estas nuevas normas, el personal sindicalizado puede reincorporarse a sus funciones en territorio.

Parte de las soluciones, comentó, fueron propuestas por el sindicato, por lo que acordaron reuniones periódicas y que la secretaria general se reúna con el alcalde.

El secretario remarcó que algunas tareas tanto del personal sindicalizado como de confianza habían generado quejas, por lo cual buscan mejorar el control y la supervisión en Plazas y Mercados con apoyo de la Contraloría Municipal.

Finalmente, aclaró que el conflicto surgió porque no se explicó con suficiente claridad a los inspectores el alcance de estas modificaciones, insistiendo en que no hubo despidos ni suspensión de pagos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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