Llevan libros y arte a colonias vulnerables con Biblioteca Móvil en Torreón

Torreón
/ 29 noviembre 2025
    Llevan libros y arte a colonias vulnerables con Biblioteca Móvil en Torreón
    Niños hojean libros en la Biblioteca Móvil instalada en su colonia. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Biblioteca Móvil ‘Gilberto Prado Galán’ visita colonias y comunidades rurales para fomentar el hábito lector y la inclusión cultural entre niños y jóvenes

TORREÓN, COAH.- Para acercar el arte, la lectura y la cultura a sectores con menor acceso a estos servicios, la administración municipal lleva la Biblioteca Móvil “Gilberto Prado Galán” a colonias vulnerables y zonas rurales de Torreón.

La iniciativa, coordinada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), busca fomentar el hábito lector entre niños y jóvenes como parte de una estrategia integral de prevención y fortalecimiento comunitario.

El titular del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, señaló que la cultura debe ser un derecho accesible para todos, y no una actividad exclusiva de ciertos sectores.

“Además de los servicios básicos, es importante acercar programas de cultura y educación a todos los sectores de Torreón. Llevar a los niños y jóvenes el arte y el deporte es parte fundamental en el tema de prevención en materia de seguridad”, afirmó.

La Biblioteca Móvil, creada en homenaje al escritor Gilberto Prado Galán, forma parte de las brigadas municipales “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, y representa una apuesta por la inclusión cultural, al derribar barreras geográficas y económicas que suelen limitar el acceso a los libros.

Además de promover la lectura, el IMCE complementa su labor con actividades como el taller “Apreciación del arte”, donde los participantes exploran conceptos básicos de arte a través de prácticas creativas, como colorear ilustraciones inspiradas en exposiciones vigentes y obras emblemáticas del arte universal.

Otro elemento que ha generado gran entusiasmo entre los asistentes es la participación del mimo “Sammy”, quien, mediante dinámicas escénicas, despierta la imaginación infantil y fomenta el gusto por las artes escénicas.

Las brigadas culturales han visitado colonias como San Agustín, Antigua Aceitera, La Perla, Margaritas, Satélite, Moderna, La Merced, Francisco I. Madero, Zacatecas, Nueva Creación, Diana María Galindo, Justo Sierra, Los Agaves, Los Sauces y El Águila, entre otras.

Méndez Vigatá destacó también la presencia de la Banda Municipal, cuyo repertorio —que abarca desde música tradicional mexicana hasta adaptaciones de rock y composiciones contemporáneas— ha permitido que la comunidad disfrute eventos gratuitos y abiertos a todas las edades.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

