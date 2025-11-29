Llevan libros y arte a colonias vulnerables con Biblioteca Móvil en Torreón

TORREÓN, COAH.- Para acercar el arte, la lectura y la cultura a sectores con menor acceso a estos servicios, la administración municipal lleva la Biblioteca Móvil “Gilberto Prado Galán” a colonias vulnerables y zonas rurales de Torreón.

La iniciativa, coordinada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), busca fomentar el hábito lector entre niños y jóvenes como parte de una estrategia integral de prevención y fortalecimiento comunitario.

El titular del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, señaló que la cultura debe ser un derecho accesible para todos, y no una actividad exclusiva de ciertos sectores.

“Además de los servicios básicos, es importante acercar programas de cultura y educación a todos los sectores de Torreón. Llevar a los niños y jóvenes el arte y el deporte es parte fundamental en el tema de prevención en materia de seguridad”, afirmó.

La Biblioteca Móvil, creada en homenaje al escritor Gilberto Prado Galán, forma parte de las brigadas municipales “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, y representa una apuesta por la inclusión cultural, al derribar barreras geográficas y económicas que suelen limitar el acceso a los libros.

Además de promover la lectura, el IMCE complementa su labor con actividades como el taller “Apreciación del arte”, donde los participantes exploran conceptos básicos de arte a través de prácticas creativas, como colorear ilustraciones inspiradas en exposiciones vigentes y obras emblemáticas del arte universal.

Otro elemento que ha generado gran entusiasmo entre los asistentes es la participación del mimo “Sammy”, quien, mediante dinámicas escénicas, despierta la imaginación infantil y fomenta el gusto por las artes escénicas.

Las brigadas culturales han visitado colonias como San Agustín, Antigua Aceitera, La Perla, Margaritas, Satélite, Moderna, La Merced, Francisco I. Madero, Zacatecas, Nueva Creación, Diana María Galindo, Justo Sierra, Los Agaves, Los Sauces y El Águila, entre otras.

Méndez Vigatá destacó también la presencia de la Banda Municipal, cuyo repertorio —que abarca desde música tradicional mexicana hasta adaptaciones de rock y composiciones contemporáneas— ha permitido que la comunidad disfrute eventos gratuitos y abiertos a todas las edades.