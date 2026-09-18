Investigan agresión armada a un vigilante de residencial Las Trojes, en Torreón

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    Investigan agresión armada a un vigilante de residencial Las Trojes, en Torreón
    La caseta de vigilancia de Las Trojes fue escenario de una confrontación que terminó con una detonación de arma de fuego, luego de una discusión relacionada con el acceso a las cámaras de seguridad del residencial. CAPTURA DE VIDEO

El conflicto comenzó cuando un residente aún no identificado solicitó grabaciones de seguridad y la discusión derivó en un disparo dentro de la caseta de vigilancia

TORREÓN, COAH.- Una discusión por el acceso a cámaras de vigilancia terminó con una detonación de arma de fuego en una caseta de seguridad del residencial Las Trojes, en Torreón, donde el incidente quedó registrado parcialmente en videos y generó la movilización de autoridades.

De acuerdo con información recabada entre vecinos entre el jueves y este viernes, un residente acudió previamente a la caseta para solicitar las grabaciones del sistema de videovigilancia, luego de señalar que presuntamente alguien había intentado ingresar a su domicilio.

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El personal de seguridad se habría negado a entregar el material al explicar que los vigilantes no tienen autorización para manipular ni proporcionar directamente las imágenes y que existe un procedimiento interno para solicitar ese tipo de información. Según los reportes, la negativa provocó una discusión que posteriormente derivó en una detonación dentro de la zona de vigilancia.

Las fuentes consultadas señalan que el residente habría acudido en dos ocasiones a la caseta antes del incidente. Videos difundidos en redes sociales muestran parte de esas visitas y del momento del disparo del residente hacia un objetivo no determinado, con la intención de amedrentar al guardia de seguridad, aunque las imágenes por sí solas no permiten establecer todas las circunstancias del hecho.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento después de que se presentó una denuncia y mantiene abierta la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes tienen responsabilidad jurídica. Hasta este viernes no se había informado oficialmente de personas lesionadas.

De manera paralela, comenzaron a circular versiones sobre un operativo realizado en el residencial, incluido un supuesto cateo, una detención y el aseguramiento de un vehículo. Sin embargo, esos datos todavía no han sido confirmados públicamente por la Fiscalía ni por la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.

Una versión publicada el jueves refiere que durante las primeras actuaciones fue asegurado el conductor de una camioneta tipo van, identificado como José “N”, de 34 años, mientras se desarrollaban las investigaciones.

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Tras el incidente, la Asociación de Colonos del Norte y el comité vecinal determinaron retirar al personal de seguridad privada de las casetas. Los residentes también fueron informados de modificaciones en el mecanismo de acceso de visitantes, mediante una aplicación digital y códigos QR.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades deberán establecer si existió una conducta delictiva, las características del arma utilizada, el número de detonaciones y la responsabilidad individual de quienes participaron en el altercado.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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