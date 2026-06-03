Lluvia y viento moderado refrescan la Comarca Lagunera

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Lluvia y viento moderado refrescan la Comarca Lagunera
    La lluvia ligera y los vientos moderados ofrecieron un respiro a las altas temperaturas registradas en la Comarca Lagunera. SANDRA GÓMEZ

Pronostican precipitaciones, descargas eléctricas y posibles granizadas para los próximos días en distintas regiones de Coahuila

TORREÓN, COAH.- Una combinación de lluvia ligera y vientos moderados provenientes del noreste se registró este miércoles en Torreón, generando un ambiente más fresco en contraste con las altas temperaturas que han predominado en la Comarca Lagunera durante las últimas semanas.

Las condiciones climáticas dieron un respiro al intenso calor característico de la temporada. Además, los pronósticos apuntan a un aumento en la probabilidad de lluvias durante los próximos días debido a la inestabilidad atmosférica que afecta al norte del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/intensifican-acciones-preventivas-ante-temporada-de-lluvias-en-torreon-FB21130588

De acuerdo con los modelos meteorológicos, para este jueves 4 de junio se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 18, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 90 por ciento.

Para el viernes 5 de junio se prevén condiciones similares, con una máxima de 35 grados, mínima de 19 y nuevamente una posibilidad de precipitaciones del 90 por ciento.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una circulación ciclónica, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerá la presencia de lluvias en entidades del norte del país.

Para Coahuila se pronostican precipitaciones intensas principalmente en las regiones oeste y noroeste, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Aunque se espera un incremento en las lluvias, el ambiente continuará caluroso en gran parte del estado. Para este miércoles se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados, mientras que la onda de calor persistirá en zonas del suroeste de la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cambio Climático
Clima

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto

Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto
true

La trampa de la soberanía
true

POLITICÓN: ¿Votar por uno y que legisle otro? La polémica que rodea a las candidaturas del PRI Coahuila
La investigación continúa en manos del Ministerio Público, que determinará la situación legal del hombre señalado como probable responsable de la agresión ocurrida en Saltillo.

Saltillo: Nora, víctima de agresión en Universidad Pueblo, se encuentra estable y en recuperación
Personal de Bomberos revisó al hombre al momento de su arribo a la estación de la colonia Guayulera, donde se confirmó que ya había fallecido.

Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos
La delegación de Coahuila cerró la Olimpiada Nacional 2026 con un total de 122 medallas entre oros, platas y bronces.

¿Cuántas medallas ganó Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026? Estos fueron sus mayores logros
En las últimas dos décadas, Irán amenazó repetidamente con cerrar el estrecho de Ormuz; el presidente Trump subestimó la capacidad de Irán para hacerlo.

Trump ignoró los simulacros bélicos sobre el estrecho de Ormuz
Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques a pesar del alto el fuego, mientras continúa el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin alteran el alto al fuego con EU