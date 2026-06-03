Lluvia y viento moderado refrescan la Comarca Lagunera

Las condiciones climáticas dieron un respiro al intenso calor característico de la temporada. Además, los pronósticos apuntan a un aumento en la probabilidad de lluvias durante los próximos días debido a la inestabilidad atmosférica que afecta al norte del país.

TORREÓN, COAH.- Una combinación de lluvia ligera y vientos moderados provenientes del noreste se registró este miércoles en Torreón , generando un ambiente más fresco en contraste con las altas temperaturas que han predominado en la Comarca Lagunera durante las últimas semanas.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, para este jueves 4 de junio se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 18, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 90 por ciento.

Para el viernes 5 de junio se prevén condiciones similares, con una máxima de 35 grados, mínima de 19 y nuevamente una posibilidad de precipitaciones del 90 por ciento.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una circulación ciclónica, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerá la presencia de lluvias en entidades del norte del país.

Para Coahuila se pronostican precipitaciones intensas principalmente en las regiones oeste y noroeste, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Aunque se espera un incremento en las lluvias, el ambiente continuará caluroso en gran parte del estado. Para este miércoles se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados, mientras que la onda de calor persistirá en zonas del suroeste de la entidad.