Intensifican acciones preventivas ante temporada de lluvias en Torreón

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    Intensifican acciones preventivas ante temporada de lluvias en Torreón
    Autoridades municipales reforzaron la supervisión de infraestructura hidráulica para detectar posibles puntos de riesgo antes de la llegada de precipitaciones intensas en la región. SANDRA GÓMEZ

La dependencia mantiene disponibles bombas móviles y atención permanente para responder a reportes ciudadanos relacionados con riesgos por acumulación de agua

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir inundaciones y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón ha desplegado un esquema de vigilancia continua en los canales de riego y sistemas de drenaje pluvial del municipio ante la proximidad de la temporada de lluvias.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la corporación, explicó que las labores consisten en el monitoreo diario de los cárcamos para asegurar su óptimo funcionamiento, eliminando obstrucciones como escombros y vegetación.

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“Mantenemos una estrecha colaboración con SIMAS y Servicios Públicos para garantizar que los equipos de bombeo operen a su máxima capacidad”, afirmó el funcionario. Asimismo, destacó la participación del programa de jóvenes en rehabilitación, cuyos integrantes apoyan en las tareas de limpieza.

$!En coordinación con diversas dependencias, brigadas de trabajo realizan labores de mantenimiento y monitoreo para garantizar la operatividad de equipos de bombeo utilizados durante contingencias por lluvias.
En coordinación con diversas dependencias, brigadas de trabajo realizan labores de mantenimiento y monitoreo para garantizar la operatividad de equipos de bombeo utilizados durante contingencias por lluvias. SANDRA GÓMEZ

Sobre los canales de riego, el director precisó que se realizan recorridos constantes para detectar posibles daños en los bordos o acumulaciones de desechos que pudieran impedir el flujo adecuado del agua.

Juárez Llanas exhortó a la población a evitar arrojar basura en la vía pública y en los cauces, al señalar que la prevención requiere la participación de todos los sectores de la comunidad.

El funcionario recordó que la dependencia opera las 24 horas del día y cuenta con bombas móviles para atender emergencias. Además, puso a disposición de la ciudadanía los números 911 y 871 712 00 66 para reportar cualquier situación de riesgo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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