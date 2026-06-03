Intensifican acciones preventivas ante temporada de lluvias en Torreón
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La dependencia mantiene disponibles bombas móviles y atención permanente para responder a reportes ciudadanos relacionados con riesgos por acumulación de agua
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir inundaciones y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón ha desplegado un esquema de vigilancia continua en los canales de riego y sistemas de drenaje pluvial del municipio ante la proximidad de la temporada de lluvias.
Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la corporación, explicó que las labores consisten en el monitoreo diario de los cárcamos para asegurar su óptimo funcionamiento, eliminando obstrucciones como escombros y vegetación.
“Mantenemos una estrecha colaboración con SIMAS y Servicios Públicos para garantizar que los equipos de bombeo operen a su máxima capacidad”, afirmó el funcionario. Asimismo, destacó la participación del programa de jóvenes en rehabilitación, cuyos integrantes apoyan en las tareas de limpieza.
Sobre los canales de riego, el director precisó que se realizan recorridos constantes para detectar posibles daños en los bordos o acumulaciones de desechos que pudieran impedir el flujo adecuado del agua.
Juárez Llanas exhortó a la población a evitar arrojar basura en la vía pública y en los cauces, al señalar que la prevención requiere la participación de todos los sectores de la comunidad.
El funcionario recordó que la dependencia opera las 24 horas del día y cuenta con bombas móviles para atender emergencias. Además, puso a disposición de la ciudadanía los números 911 y 871 712 00 66 para reportar cualquier situación de riesgo.