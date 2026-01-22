Arranca regeneración del Centro Histórico de Torreón; ciudadanía participa

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón dio inicio a las obras de Regeneración del Centro Histórico, un proyecto que se construyó a partir del diálogo y la participación activa de comerciantes, habitantes de la zona, profesionistas de la construcción y ciudadanía en general. El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que el proyecto fue fortalecido mediante mesas informativas realizadas desde finales de 2025, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) y el Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera (CACLAC), con el objetivo de integrar propuestas y atender inquietudes de los distintos sectores involucrados. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

Destacó que uno de los ejes principales fue la coordinación entre dependencias municipales y estatales para organizar los trabajos, reducir afectaciones a la población y definir con claridad las responsabilidades de cada área durante el desarrollo de la obra. Von Bertrab Saracho subrayó que se mantuvo contacto permanente con habitantes, locatarios y profesionales de la construcción, a quienes se les explicó de manera puntual el alcance y los beneficios del proyecto para la zona centro de la ciudad. Como parte del proceso de participación ciudadana, se habilitaron foros abiertos, reuniones con empresarios y prestadores de servicios de la Plaza de Armas, así como un portal digital destinado a recibir opiniones y propuestas de la ciudadanía. El funcionario señaló que la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González es avanzar hacia un Torreón más moderno, ordenado y funcional, mediante la revitalización del corazón de la ciudad, siempre con la participación de la comunidad.