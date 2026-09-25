Manolo Jiménez pide certeza informativa tras señalamientos contra Grupo Simsa

Durante una entrevista sobre el impacto en la imagen de esta empresa de origen lagunero, el titular del Ejecutivo estatal señaló que el caso se ha esclarecido paulatinamente y recalcó que los funcionarios deben conducirse con rigor en investigaciones de esta magnitud.

TORREÓN, COAH.- El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, subrayó que las instancias de procuración de justicia deben corroborar plenamente la información antes de emprender acciones legales contra cualquier corporativo, a raíz de la polémica que afectó la imagen de Grupo Simsa por el decomiso de hidrocarburos en Guanajuato.

“Es importante que las autoridades que van a proceder ante una situación de este tipo tengan la certeza total de la información, porque si no se puede dañar mucho la imagen de las empresas, de los negocios, del patrimonio que las familias han construido por mucho tiempo”.

Asimismo, el mandatario destacó la presencia de Grupo Simsa en Coahuila, al señalar que genera más de 10 mil fuentes de trabajo y participa en diversas iniciativas de carácter deportivo, educativo y social en la región.

Jiménez también reconoció a los directivos de la familia Issa Tafich por su trayectoria empresarial y participación en consejos ciudadanos, entre ellos el comité del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), donde representantes de la iniciativa privada participan en la definición de obras para La Laguna.

Sobre el origen de la controversia, afirmó que los reportes recientes indican que el estatus legal del inmueble relacionado con el combustible y la actuación de las empresas involucradas se han ido solventando favorablemente.