Mantiene Riquelme Solís puertas abiertas al diálogo con ciudadanos de Torreón
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Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se estableció una agenda de trabajo con los vecinos para dar seguimiento a las solicitudes planteadas durante el encuentro
TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Colonos de San Isidro, A.C., para abordar necesidades y solicitudes relacionadas con esta zona residencial.
Durante la reunión, el Alcalde dialogó con los colonos sobre temas de seguridad pública, servicios básicos, obra civil, vialidad e imagen urbana.
“El diálogo constante con cada sector facilita integrar las demandas específicas de las comunidades a la planeación y asignación de recursos”, expresó Riquelme Solís.
El Presidente Municipal señaló que mantener comunicación directa sobre los planes de la administración permite involucrar a los ciudadanos en proyectos que requieren participación tanto de habitantes como de las autoridades.
Como ejemplos, mencionó acciones relacionadas con el mantenimiento del Centro Histórico, jornadas ecológicas y programas de reciclaje en los que, según explicó, ha existido participación ciudadana.
Riquelme Solís informó además que durante el encuentro se estableció una agenda de trabajo con los vecinos de San Isidro para dar seguimiento a las solicitudes planteadas.
“Los logros sólidos se edifican escuchando a la ciudadanía, que conoce de primera mano las áreas de oportunidad, para que la autoridad responda de forma oportuna”, concluyó el Alcalde.