Mantiene Riquelme Solís puertas abiertas al diálogo con ciudadanos de Torreón

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    Mantiene Riquelme Solís puertas abiertas al diálogo con ciudadanos de Torreón
    Durante el encuentro se acordó establecer una agenda de trabajo para dar seguimiento a las solicitudes de los vecinos de San Isidro. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se estableció una agenda de trabajo con los vecinos para dar seguimiento a las solicitudes planteadas durante el encuentro

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, sostuvo un encuentro con integrantes de la Asociación de Colonos de San Isidro, A.C., para abordar necesidades y solicitudes relacionadas con esta zona residencial.

Durante la reunión, el Alcalde dialogó con los colonos sobre temas de seguridad pública, servicios básicos, obra civil, vialidad e imagen urbana.

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“El diálogo constante con cada sector facilita integrar las demandas específicas de las comunidades a la planeación y asignación de recursos”, expresó Riquelme Solís.

El Presidente Municipal señaló que mantener comunicación directa sobre los planes de la administración permite involucrar a los ciudadanos en proyectos que requieren participación tanto de habitantes como de las autoridades.

Como ejemplos, mencionó acciones relacionadas con el mantenimiento del Centro Histórico, jornadas ecológicas y programas de reciclaje en los que, según explicó, ha existido participación ciudadana.

$!Integrantes de la Asociación de Colonos de San Isidro plantearon al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís temas relacionados con seguridad, servicios, obra, vialidad e imagen urbana.
Integrantes de la Asociación de Colonos de San Isidro plantearon al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís temas relacionados con seguridad, servicios, obra, vialidad e imagen urbana. SANDRA GÓMEZ

Riquelme Solís informó además que durante el encuentro se estableció una agenda de trabajo con los vecinos de San Isidro para dar seguimiento a las solicitudes planteadas.

“Los logros sólidos se edifican escuchando a la ciudadanía, que conoce de primera mano las áreas de oportunidad, para que la autoridad responda de forma oportuna”, concluyó el Alcalde.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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