Mantienen descuentos en autobuses para viajeros por motivos de salud en Torreón

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Mantienen descuentos en autobuses para viajeros por motivos de salud en Torreón
    El programa ofrece descuentos en autobuses para personas que deban salir de Torreón por atención médica. CORTESÍA

El apoyo aplica para traslados médicos fuera de la ciudad y puede tramitarse en Atención Ciudadana con identificación y comprobante

TORREÓN, COAH.— La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón mantiene vigente el convenio de descuentos en transporte foráneo para personas que deban salir de la ciudad por motivos de salud.

De acuerdo con la dependencia, el beneficio aplica únicamente para traslados relacionados con consultas, revisiones médicas u otros servicios de atención médica, por lo que las personas interesadas deberán presentar un comprobante que respalde el viaje.

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El director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez, informó que este apoyo se ofrece mediante convenios con las líneas de autobús Grupo Senda y Estrella Blanca.

En el caso de Senda, el descuento es de 35 por ciento en destinos como Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Monclova, Cuatro Ciénegas, Frontera, Allende, Nava, Nueva Rosita y Acuña.

Por su parte, Estrella Blanca ofrece 50 por ciento de descuento en viaje de ida a ciudades como Monterrey, Saltillo, Durango, Ciudad de México, San Luis Potosí y Ciudad Juárez.

Las personas interesadas en acceder a este apoyo deben acudir a las oficinas de Atención Ciudadana, ubicadas en la planta baja de la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para realizar el trámite se solicita una copia de la credencial de elector; en caso de menores de edad, deberá presentarse la CURP.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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