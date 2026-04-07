Mantienen descuentos en autobuses para viajeros por motivos de salud en Torreón

De acuerdo con la dependencia, el beneficio aplica únicamente para traslados relacionados con consultas, revisiones médicas u otros servicios de atención médica, por lo que las personas interesadas deberán presentar un comprobante que respalde el viaje.

TORREÓN, COAH.— La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón mantiene vigente el convenio de descuentos en transporte foráneo para personas que deban salir de la ciudad por motivos de salud.

El director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez, informó que este apoyo se ofrece mediante convenios con las líneas de autobús Grupo Senda y Estrella Blanca.

En el caso de Senda, el descuento es de 35 por ciento en destinos como Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Monclova, Cuatro Ciénegas, Frontera, Allende, Nava, Nueva Rosita y Acuña.

Por su parte, Estrella Blanca ofrece 50 por ciento de descuento en viaje de ida a ciudades como Monterrey, Saltillo, Durango, Ciudad de México, San Luis Potosí y Ciudad Juárez.

Las personas interesadas en acceder a este apoyo deben acudir a las oficinas de Atención Ciudadana, ubicadas en la planta baja de la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para realizar el trámite se solicita una copia de la credencial de elector; en caso de menores de edad, deberá presentarse la CURP.