Refuerzan fumigación y control de vectores tras lluvias en Torreón

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Refuerzan fumigación y control de vectores tras lluvias en Torreón
    Personal de Salud Municipal reforzó fumigaciones y control larvario en sectores con riesgo tras las lluvias. CORTESÍA

Salud Municipal distribuyó abate, realizó fumigaciones y atendió un reporte por garrapatas en la colonia Nueva Creación

TORREÓN, COAH.— Tras las lluvias registradas en días recientes, la Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón reforzó las acciones de prevención y control de vectores para reducir riesgos sanitarios asociados a la proliferación de mosquitos y otros organismos transmisores de enfermedades.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, informó que el operativo incluyó la distribución de abate en depósitos de agua y jornadas de fumigación en sectores donde se detectó mayor presencia de mosquitos.

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Estas acciones buscan frenar la formación de criaderos en zonas donde la acumulación de agua favorece la reproducción de larvas, particularmente en espacios domésticos y comunitarios.

Además, como parte de una solicitud ciudadana, personal del área de Vectores intervino en la colonia Nueva Creación, donde se reportó la presencia de garrapatas en los callejones 5, 10 y 17.

En ese punto, las cuadrillas realizaron trabajos de fumigación con el fin de controlar la situación y prevenir afectaciones a la salud de los habitantes del sector.

La dependencia municipal llamó a la población a colaborar desde sus hogares mediante la eliminación de recipientes que acumulen agua y el reporte oportuno de situaciones de riesgo.

Para ello, el Municipio puso a disposición de la ciudadanía la línea 073 de Atención Ciudadana, donde pueden solicitar apoyo o reportar posibles focos de infestación.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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