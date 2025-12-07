Marcelo Torres Cofiño acusa que la 4T ignora la inseguridad y los problemas que ahogan al campo

TORREÓN, COAH.- En medio de las celebraciones realizadas en el Zócalo capitalino, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, lanzó una dura crítica contra el Gobierno Federal y el partido Morena, al asegurar que el país vive una emergencia de seguridad que ha sido maquillada con propaganda y actos multitudinarios, mientras el campo mexicano enfrenta una de las peores crisis de violencia e impunidad de las últimas décadas.

“Lo del Zócalo no fue un festejo: fue una provocación. Hablar de ‘transformación’ frente a un país secuestrado por la violencia es un insulto. Mientras Morena celebra, los productores viven extorsionados, asaltados y amenazados; mientras la presidenta aplaude, el campo trabaja con miedo. La 4T no gobierna: sobrevive en un país donde el crimen dicta las reglas”, señaló el legislador en un posicionamiento público.

Torres Cofiño sostuvo que el gobierno llenó el Zócalo para presumir poder político, pero que la realidad se vive en las carreteras, no en las plazas llenas. Afirmó que México atraviesa una crisis de inseguridad que el gobierno se niega a reconocer y que el campo es el sector que más resiente esta situación, al enfrentar ataques constantes de grupos delictivos.

El diputado panista enumeró una serie de cifras que, dijo, fueron omitidas durante los discursos oficiales en el evento que calificó como “Claudiafest”. Según expuso, en 2024 se registraron 33 mil 241 homicidios en el país, de acuerdo con datos del INEGI, lo que representa un promedio de 91 asesinatos diarios. Además, aseguró que México es señalado como el país con más mercados criminales del mundo, de acuerdo con la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, dato que ha sido retomado por diversos medios de comunicación.

Asimismo, destacó que el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, conforme al registro oficial y análisis de organizaciones especializadas, y que en los últimos años esta cifra ha crecido de manera constante. Afirmó que diversos estudios documentan que, en el actual ciclo de gobierno, el fenómeno de las desapariciones se volvió más extendido y sistemático, al grado de estar bajo la lupa de Naciones Unidas.

En el ámbito rural, Marcelo Torres Cofiño advirtió que miles de productores y transportistas reportan extorsiones, cobro de piso, robos al transporte de carga y control criminal de rutas estratégicas, lo que ha provocado incrementos de más del 20 por ciento en los costos de operación en ciertos corredores del país, así como una caída abrupta en la percepción de seguridad entre quienes trabajan en el sector agroalimentario.

“Mientras la presidenta presume que ‘vamos bien’, los hechos dicen lo contrario: el campo trabaja bajo amenazas, paga extorsión y se juega la vida en cada traslado”, puntualizó el legislador.

En este contexto, también criticó que, en medio de esta emergencia, Morena mantenga un discurso festivo, mientras productores rurales bloquean caminos con tractores y realizan protestas públicas para exigir ser escuchados. Señaló que la inconformidad se ha intensificado ante la discusión de la nueva Ley de Aguas, la cual, afirmó, ha encendido la indignación del sector rural.

“Morena celebra mientras productores bloquean con tractores y exigen ser escuchados. Celebra mientras la nueva Ley de Aguas enciende la rabia del campo. Celebra mientras miles de familias viven entre miedo, desapariciones e impunidad”, señaló en su comunicado.

Finalmente, Marcelo Torres Cofiño fijó su postura al advertir que no permitirán que Morena siga ignorando la inseguridad que, a su juicio, está destruyendo al campo mexicano, ni que se imponga una Ley de Aguas que deje aún más vulnerable al sector productivo.

“Mi postura es clara: no vamos a permitir que Morena siga ignorando la inseguridad que destruye al campo ni que imponga una Ley de Aguas que lo deja más vulnerable. El país exige soluciones reales, no discursos vacíos ni mítines masivos”, subrayó.

El legislador concluyó que México vive una emergencia de seguridad, y que lo mínimo que debería hacer el gobierno es reconocerla abiertamente, en lugar de maquillarla con actos propagandísticos.