Marcelo Torres impulsa programa nacional contra el hostigamiento y abuso en centros de trabajo

Torreón
/ 7 enero 2026
    Marcelo Torres impulsa programa nacional contra el hostigamiento y abuso en centros de trabajo
    Marcelo Torres, diputado federal del Partido Acción Nacional. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El programa busca prevenir, detectar y atender abusos cometidos por mandos medios en centros de trabajo

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a diseñar e implementar un programa piloto de alcance nacional enfocado en la prevención, detección y atención del hostigamiento, acoso y abuso de poder ejercido por mandos medios en los centros de trabajo.

El legislador advirtió que, pese a los avances en materia de justicia laboral, millones de trabajadoras y trabajadores en el país continúan enfrentando humillaciones, amenazas y malos tratos por parte de sus jefes directos. Estas prácticas, señaló, en muchos casos no llegan al conocimiento de los empleadores o son toleradas mientras se cumplan metas y se entreguen resultados.

“Hay una realidad que se repite en todo el país: mientras el gerente o director presente números, el maltrato hacia los trabajadores pasa a segundo plano”, señaló.

Al respaldar su propuesta, el diputado citó datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que indican que el número de personas que dejaron su empleo por acoso o falta de respeto aumentó 70 por ciento entre 2005 y 2019. Además, al inicio de 2024, el 36 por ciento de las renuncias estuvo relacionado con condiciones peligrosas, acoso o maternidad, lo que representa un incremento significativo respecto al año previo.

“Estos datos confirman una situación alarmante: en México se entregan resultados a costa de la dignidad del trabajador. Quienes sí trabajan muchas veces no tienen voz, pero sí pierden su dignidad”, expresó.

Torres explicó que gran parte de los abusos no se denuncian por temor a represalias, como la retención de pagos, cambios de turno, degradaciones laborales o despidos, lo que genera una amplia cifra negra de violencia en los centros de trabajo. “Cuando denunciar pone en riesgo el sustento, callar no es un clima laboral, es abuso normalizado”, sostuvo.

El punto de acuerdo plantea que la STPS implemente un programa piloto que incluya herramientas como encuestas externas y anónimas sobre clima y dignidad laboral, fuera del control directo de las empresas, así como mecanismos confidenciales de escucha, orientación y acompañamiento para las y los trabajadores.

Finalmente, Marcelo Torres aclaró que la propuesta no busca criminalizar a las empresas ni imponer nuevas cargas regulatorias, sino obtener información real y confiable que permita construir políticas públicas eficaces para erradicar la violencia y el abuso en el ámbito laboral.

