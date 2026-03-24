Marina Alvídrez García asume la vocería de la Red ESR Laguna para el ciclo 2026

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Marina Alvídrez García asume la vocería de la Red ESR Laguna para el ciclo 2026
    Mariana L. Alvídrez García fue presentada como vocera de la Red ESR Laguna, desde donde impulsará una agenda enfocada en sostenibilidad y responsabilidad corporativa. SANDRA

La Red de Empresas Socialmente Responsables Laguna presentó su plan de trabajo 2026 con un enfoque en capacitación empresarial y proyectos comunitarios

TORREÓN, COAH.- La Red de Empresas Socialmente Responsables (ESR) Laguna inicia una nueva etapa con la designación de Mariana L. Alvídrez García como su vocera oficial. El anuncio vino acompañado de la hoja de ruta estratégica que guiará a la organización durante 2026, apostando por la evolución hacia modelos de gestión más robustos.

La nueva gestión se ha fijado como meta prioritaria la profesionalización de las empresas socias bajo los estándares ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza).

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Alvídrez García, quien actualmente lidera la Ganar Sirviendo Foundation de Orlegi Sports, aporta una trayectoria consolidada en economía circular y responsabilidad corporativa, destacando su labor en programas de impacto como “Guerreros de Corazón”, del Club Santos Laguna.

Para este periodo, la Red presentó un programa formativo diseñado para alinear a las empresas locales con las tendencias globales. Los pilares de capacitación incluirán:

Inversión social y diseño de estrategias.Reportes de sostenibilidad y medición de impacto.Cultura organizacional, diversidad, equidad e inclusión (DEI).

El plan operativo contempla 24 acciones clave que abarcan desde el voluntariado corporativo y los derechos humanos hasta la equidad de género y la protección ambiental.

Un componente esencial del plan 2026 es el fortalecimiento del proyecto Polígono Ábaco, en la colonia Abastos. Por segundo año, esta iniciativa buscará transformar el entorno de ocho comunidades aledañas mediante soluciones sostenibles alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Asimismo, se confirmó el lanzamiento de la convocatoria para el Reconocimiento Leopoldo López Rodríguez, galardón que premia la excelencia en sostenibilidad y que previamente han obtenido compañías como BorgWarner, Emelsa y Versa.

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Durante la presentación, Mariana Alvídrez enfatizó que la responsabilidad social no debe ser un accesorio, sino el núcleo del negocio:

“Nuestro objetivo es que cada empresa de la Red asuma la participación social como un eje central de su gestión, transformando el compromiso ético en valor compartido para toda nuestra región”.

Con este relevo, la Red ESR Laguna se posiciona para consolidar el desarrollo sostenible y estrechar los vínculos entre el sector privado y el tejido social de la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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