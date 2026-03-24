Marina Alvídrez García asume la vocería de la Red ESR Laguna para el ciclo 2026

La nueva gestión se ha fijado como meta prioritaria la profesionalización de las empresas socias bajo los estándares ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza).

TORREÓN, COAH.- La Red de Empresas Socialmente Responsables (ESR) Laguna inicia una nueva etapa con la designación de Mariana L. Alvídrez García como su vocera oficial. El anuncio vino acompañado de la hoja de ruta estratégica que guiará a la organización durante 2026, apostando por la evolución hacia modelos de gestión más robustos.

Alvídrez García, quien actualmente lidera la Ganar Sirviendo Foundation de Orlegi Sports, aporta una trayectoria consolidada en economía circular y responsabilidad corporativa, destacando su labor en programas de impacto como “Guerreros de Corazón”, del Club Santos Laguna.

Para este periodo, la Red presentó un programa formativo diseñado para alinear a las empresas locales con las tendencias globales. Los pilares de capacitación incluirán:

Inversión social y diseño de estrategias.Reportes de sostenibilidad y medición de impacto.Cultura organizacional, diversidad, equidad e inclusión (DEI).

El plan operativo contempla 24 acciones clave que abarcan desde el voluntariado corporativo y los derechos humanos hasta la equidad de género y la protección ambiental.

Un componente esencial del plan 2026 es el fortalecimiento del proyecto Polígono Ábaco, en la colonia Abastos. Por segundo año, esta iniciativa buscará transformar el entorno de ocho comunidades aledañas mediante soluciones sostenibles alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Asimismo, se confirmó el lanzamiento de la convocatoria para el Reconocimiento Leopoldo López Rodríguez, galardón que premia la excelencia en sostenibilidad y que previamente han obtenido compañías como BorgWarner, Emelsa y Versa.