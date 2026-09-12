Más binomios caninos rastrearán droga en paqueterías de Torreón, anuncia Riquelme

TORREÓN, COAH.- Ante el aumento que autoridades municipales han advertido en la detección de drogas enviadas mediante empresas de paquetería, en Torreón se incrementará el número de binomios caninos destinados a la revisión preventiva de paquetes. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que la Policía de Torreón reforzará estas acciones con el apoyo de más binomios caninos de la Guardia Nacional, con la intención de ampliar la presencia operativa en almacenes y centros de distribución de las compañías que prestan este servicio en la ciudad.

Al término de la reunión semanal de seguridad, el edil señaló que las revisiones se realizarán sin distinciones entre las empresas, luego de los aseguramientos de sustancias ilícitas registrados durante este tipo de inspecciones. “Aquí vamos a agarrar parejo”, expresó Riquelme Solís al referirse al reforzamiento de los operativos, en los que participarán elementos municipales y efectivos de la Guardia Nacional con sus respectivos agentes caninos. Según informó el alcalde, se contempla incrementar tanto la cantidad de binomios como la frecuencia de las inspecciones, principalmente en puntos de recepción, almacenamiento y distribución de paquetes. En Torreón, este tipo de operativos ha permitido localizar desde pequeños envoltorios sellados al calor hasta paquetes con más de tres kilogramos de mariguana. De acuerdo con las estimaciones difundidas tras algunos de los aseguramientos, los cargamentos han alcanzado valores cercanos a los 100 mil pesos en el mercado ilegal. Los binomios caninos son utilizados durante las inspecciones para detectar sustancias ocultas dentro de cajas y otros embalajes. Según la información proporcionada por las autoridades, algunos de los paquetes asegurados habían sido enviados desde otras regiones del país y fueron localizados antes de concretarse su entrega.

Aunque el traslado de narcóticos mediante servicios de mensajería no es una modalidad nueva, Riquelme Solís señaló que se ha observado un incremento en las detecciones, motivo por el cual se determinó reforzar la capacidad operativa y ampliar las revisiones. HABRÁ COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES Riquelme Solís explicó que, aunque este tipo de delitos corresponde al ámbito federal, la Policía Municipal puede intervenir como primer respondiente, realizar los aseguramientos y poner los indicios y, en su caso, a las personas involucradas a disposición de la autoridad competente. Agregó que existe coordinación con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a los casos, además de la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la estrategia de seguridad. El alcalde indicó además que las compañías de paquetería deberán cumplir con los protocolos y obligaciones correspondientes a la recepción y traslado de mercancías, mientras que las autoridades competentes serán las encargadas de determinar posibles responsabilidades en cada caso. De acuerdo con Riquelme Solís, el reforzamiento busca aumentar la capacidad de detección de sustancias ilícitas enviadas mediante servicios de mensajería, sin disminuir los operativos que se realizan en otros puntos de Torreón.

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