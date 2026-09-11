Simas Torreón mantiene operativo de pipas en Las Luisas y Las Dalias ante falla de bomba (video)

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    Simas Torreón mantiene operativo de pipas en Las Luisas y Las Dalias ante falla de bomba (video)
    Debido a la falla de una bomba, Simas se ve en la necesidad de abastecer de agua a dos colonias de Torreón. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La dependencia intensifica los trabajos técnicos de rehabilitación en el pozo 97 y asegura el abasto provisional de agua potable a las familias afectadas del sector sur

TORREÓN, COAH.- Para mitigar los inconvenientes ocasionados por la salida de operación de la bomba 97, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón mantiene de manera permanente un operativo de suministro de agua potable mediante pipas en las colonias Las Luisas y Las Dalias.

El equipo de extracción afectado, que cuenta con una profundidad de 500 metros y un importante gasto de 65 litros por segundo, abastece habitualmente tanto a estas 2 colonias como al Tanque Las Luisas.

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Las labores de atención iniciaron el pasado lunes 7 de septiembre; sin embargo, las maniobras técnicas se han prolongado debido a que fue necesario retirar 82 tramos de tubería, encontrando obstrucciones que complicaron la extracción de la bomba.

Como parte del protocolo de diagnóstico y con el firme propósito de garantizar una solución de fondo, la mañana de este viernes se llevó a cabo una videograbación estructural de alta definición al interior del pozo.

Esta tecnología permite a los especialistas verificar con precisión milimétrica las condiciones internas de la infraestructura, definir los trabajos correctivos requeridos para su reparación integral, maximizar su capacidad operativa y prolongar su vida útil.

Ante el impacto que esta eventualidad genera en la vida diaria de las familias del sector, el organismo operador reiteró que las labores técnicas se realizan de forma ininterrumpida para restablecer el servicio a la brevedad posible, respaldando a la ciudadanía con el reparto directo de agua en pipas mientras concluyen las reparaciones.

Estas acciones forman parte de la directriz instruida por la administración municipal de brindar una atención cercana y respuesta inmediata a las necesidades de las comunidades.

Por su parte, la gerencia general de la paramunicipal supervisa de manera personal la evolución de las maniobras y encabeza la coordinación del operativo emergente para asegurar el abastecimiento en la zona.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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