Simas Torreón mantiene operativo de pipas en Las Luisas y Las Dalias ante falla de bomba (video)

TORREÓN, COAH.- Para mitigar los inconvenientes ocasionados por la salida de operación de la bomba 97, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón mantiene de manera permanente un operativo de suministro de agua potable mediante pipas en las colonias Las Luisas y Las Dalias. El equipo de extracción afectado, que cuenta con una profundidad de 500 metros y un importante gasto de 65 litros por segundo, abastece habitualmente tanto a estas 2 colonias como al Tanque Las Luisas.

Las labores de atención iniciaron el pasado lunes 7 de septiembre; sin embargo, las maniobras técnicas se han prolongado debido a que fue necesario retirar 82 tramos de tubería, encontrando obstrucciones que complicaron la extracción de la bomba. Como parte del protocolo de diagnóstico y con el firme propósito de garantizar una solución de fondo, la mañana de este viernes se llevó a cabo una videograbación estructural de alta definición al interior del pozo. Esta tecnología permite a los especialistas verificar con precisión milimétrica las condiciones internas de la infraestructura, definir los trabajos correctivos requeridos para su reparación integral, maximizar su capacidad operativa y prolongar su vida útil. Ante el impacto que esta eventualidad genera en la vida diaria de las familias del sector, el organismo operador reiteró que las labores técnicas se realizan de forma ininterrumpida para restablecer el servicio a la brevedad posible, respaldando a la ciudadanía con el reparto directo de agua en pipas mientras concluyen las reparaciones.

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Estas acciones forman parte de la directriz instruida por la administración municipal de brindar una atención cercana y respuesta inmediata a las necesidades de las comunidades. Por su parte, la gerencia general de la paramunicipal supervisa de manera personal la evolución de las maniobras y encabeza la coordinación del operativo emergente para asegurar el abastecimiento en la zona.

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