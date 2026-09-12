Torreón desplegará mil 200 elementos por Fiestas Patrias; habrá tres anillos de seguridad

TORREÓN, COAH.- Unos mil 200 elementos participarán en el operativo de seguridad que se desplegará en Torreón con motivo de las Fiestas Patrias, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El dispositivo se implementará durante la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Mayor, el concierto de Alfredo Olivas y el desfile cívico-militar, en coordinación con el Mando Especial de La Laguna.

Riquelme Solís explicó que se establecerán tres anillos de seguridad, además de rondines de vigilancia perimetral y puntos de control en los principales accesos a las zonas donde se desarrollarán las actividades. “Implementaremos tres anillos de seguridad para asegurar que la ciudadanía disfrute de estas fiestas populares en plena paz. Esto abarca desde la supervisión de la macroestructura del escenario para Alfredo Olivas, hasta los protocolos de protección civil para la pirotecnia y el ordenamiento de comerciantes ambulantes”, señaló. También se implementará un dispositivo vial para la noche del 15 de septiembre y para el desfile conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México. De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio, el desfile iniciará en el cruce de Ramón Corona y Morelos, continuará por Allende hasta Valdez Carrillo, conectará con la avenida Juárez y concluirá sobre la calle Rodríguez.

Los detalles del operativo fueron presentados al término de la reunión semanal de seguridad número 36, en la que también se revisaron las acciones previstas para otros eventos de alta afluencia programados en los próximos días. Entre ellos se encuentra el partido de Santos Laguna previsto para este domingo y la vigilancia en la Feria de Torreón. Durante la reunión, Riquelme Solís también informó sobre la continuidad de operativos para retirar vehículos abandonados y realizar inspecciones con binomios caninos en empresas de paquetería. El Alcalde agregó que se pondrán en marcha brigadas sanitarias quincenales en distintas colonias, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, enfocadas en la prevención del dengue y enfermedades transmitidas por garrapatas.