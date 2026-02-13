Más de 300 adultos mayores participan en la Liga de Cachibol del DIF Torreón

TORREÓN, COAH.- Con la participación de más de 300 personas adultas mayores organizadas en 30 equipos, este viernes arrancó la Liga de Cachibol impulsada por el DIF Torreón, un programa que busca fortalecer la activación física, la convivencia social y el bienestar integral de este sector de la población. Las competencias se desarrollarán en distintas sedes del municipio y forman parte de las estrategias permanentes para promover un envejecimiento activo, saludable y digno en Torreón. TE PUEDE INTERESAR: Conflicto AMLO–Ancira marcó el punto de quiebre de AHMSA: sindicato

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó que el deporte es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, al incidir positivamente en su salud física, emocional y social. “El cachibol no solo es una actividad deportiva, también es un espacio donde nuestros adultos mayores demuestran su energía, disciplina y entusiasmo por la vida”, expresó durante el arranque de la liga. Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Román Cepeda de generar entornos seguros y organizados que fomenten la práctica deportiva y la convivencia en esta etapa de la vida.