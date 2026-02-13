Más de 300 adultos mayores participan en la Liga de Cachibol del DIF Torreón

Torreón
/ 13 febrero 2026
    Más de 300 adultos mayores participan en la Liga de Cachibol del DIF Torreón
    Se desarrolló un partido de cachibol durante el inicio de la liga municipal. CORTESÍA

Treinta equipos competirán en distintas sedes del municipio como parte de un programa de envejecimiento activo

TORREÓN, COAH.- Con la participación de más de 300 personas adultas mayores organizadas en 30 equipos, este viernes arrancó la Liga de Cachibol impulsada por el DIF Torreón, un programa que busca fortalecer la activación física, la convivencia social y el bienestar integral de este sector de la población.

Las competencias se desarrollarán en distintas sedes del municipio y forman parte de las estrategias permanentes para promover un envejecimiento activo, saludable y digno en Torreón.

$!Adultos mayores durante el arranque de la Liga de Cachibol en Torreón.
Adultos mayores durante el arranque de la Liga de Cachibol en Torreón. CORTESÍA

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó que el deporte es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, al incidir positivamente en su salud física, emocional y social.

“El cachibol no solo es una actividad deportiva, también es un espacio donde nuestros adultos mayores demuestran su energía, disciplina y entusiasmo por la vida”, expresó durante el arranque de la liga.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Román Cepeda de generar entornos seguros y organizados que fomenten la práctica deportiva y la convivencia en esta etapa de la vida.

$!El programa busca mejorar la calidad de vida física, emocional y social de los participantes.
El programa busca mejorar la calidad de vida física, emocional y social de los participantes. CORTESÍA

La Liga de Cachibol también representa un proceso de preparación rumbo a los Juegos Municipales, Regionales, Estatales y Nacionales del Adulto Mayor, donde Torreón tendrá una participación activa. Además, este año el municipio será sede de los Juegos Estatales del Adulto Mayor, consolidándose como un referente en la promoción del envejecimiento activo y la integración social.

Con estas acciones, el DIF Torreón refrenda su compromiso de impulsar programas que mantengan a las personas adultas mayores activas, saludables y plenamente integradas a la comunidad.

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

