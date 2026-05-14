Más de mil motociclistas capacitados en conducción segura en Torreón

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    Más de mil motociclistas capacitados en conducción segura en Torreón
    La capacitación es impartida por la Dirección General de Movilidad Urbana y Tránsito y Vialidad. CORTESÍA

El objetivo del programa es fortalecer la seguridad vial y fomentar una cultura de conducción responsable

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y fomentar una cultura de conducción responsable, la Dirección General de Movilidad Urbana de Torreón, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad, continúa impartiendo la capacitación en “Conducción defensiva y preventiva”, dirigida a motociclistas, como parte de una estrategia permanente para reducir accidentes y mejorar la seguridad en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades municipales, en lo que va del año mil 017 conductores de motocicleta han participado en estos cursos, los cuales integran herramientas teóricas y prácticas enfocadas en promover una conducción más segura, consciente y responsable.

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El director general de Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, informó que cada vez son más los grupos organizados de motociclistas y empresas que solicitan integrarse al programa, debido a los beneficios que representa en materia de prevención de accidentes viales y fortalecimiento de la cultura de respeto a las normas de tránsito.

En ese sentido, señaló que en los próximos días se llevará a cabo una nueva jornada de capacitación dirigida a trabajadores de una empresa del ramo lechero en Torreón, cuyos empleados utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y han mostrado interés en recibir adiestramiento especializado en conducción segura.

Morales Cortés explicó que, aunque el programa inició con la participación de motociclistas que presentaban alguna irregularidad en temas de tránsito, como la falta de licencia o el no uso de casco, actualmente la invitación está abierta a toda la comunidad que utiliza este medio de transporte, ya sea por trabajo, movilidad personal o recreación.

$!En lo que va del año, 1,017 motociclistas han participado en estos cursos.
En lo que va del año, 1,017 motociclistas han participado en estos cursos. CORTESÍA

Asimismo, destacó que el objetivo es que las y los participantes fortalezcan sus habilidades al volante y adopten prácticas que contribuyan a disminuir riesgos en la vía pública.

Para quienes estén interesados en participar en próximas jornadas, el funcionario indicó que pueden acudir a las oficinas ubicadas en el antiguo edificio del Banco de México, en avenida Morelos número 1217, colonia Centro, o comunicarse al teléfono 871 500 7078 para mayor información.

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Finalmente, Morales Cortés reiteró que uno de los principales propósitos del programa es consolidar una cultura vial responsable entre las y los usuarios de motocicleta en Torreón, como parte de una estrategia integral de movilidad segura, que ya ha alcanzado a 11 mil 333 personas capacitadas desde el inicio del programa.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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