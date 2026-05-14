Más de mil motociclistas capacitados en conducción segura en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y fomentar una cultura de conducción responsable, la Dirección General de Movilidad Urbana de Torreón, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad, continúa impartiendo la capacitación en “Conducción defensiva y preventiva”, dirigida a motociclistas, como parte de una estrategia permanente para reducir accidentes y mejorar la seguridad en la ciudad. De acuerdo con las autoridades municipales, en lo que va del año mil 017 conductores de motocicleta han participado en estos cursos, los cuales integran herramientas teóricas y prácticas enfocadas en promover una conducción más segura, consciente y responsable.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, informó que cada vez son más los grupos organizados de motociclistas y empresas que solicitan integrarse al programa, debido a los beneficios que representa en materia de prevención de accidentes viales y fortalecimiento de la cultura de respeto a las normas de tránsito. En ese sentido, señaló que en los próximos días se llevará a cabo una nueva jornada de capacitación dirigida a trabajadores de una empresa del ramo lechero en Torreón, cuyos empleados utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y han mostrado interés en recibir adiestramiento especializado en conducción segura. Morales Cortés explicó que, aunque el programa inició con la participación de motociclistas que presentaban alguna irregularidad en temas de tránsito, como la falta de licencia o el no uso de casco, actualmente la invitación está abierta a toda la comunidad que utiliza este medio de transporte, ya sea por trabajo, movilidad personal o recreación.

Asimismo, destacó que el objetivo es que las y los participantes fortalezcan sus habilidades al volante y adopten prácticas que contribuyan a disminuir riesgos en la vía pública. Para quienes estén interesados en participar en próximas jornadas, el funcionario indicó que pueden acudir a las oficinas ubicadas en el antiguo edificio del Banco de México, en avenida Morelos número 1217, colonia Centro, o comunicarse al teléfono 871 500 7078 para mayor información.

Finalmente, Morales Cortés reiteró que uno de los principales propósitos del programa es consolidar una cultura vial responsable entre las y los usuarios de motocicleta en Torreón, como parte de una estrategia integral de movilidad segura, que ya ha alcanzado a 11 mil 333 personas capacitadas desde el inicio del programa.

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