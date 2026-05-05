“Más impuestos, peores servicios”: Attolini y De Aguinaga arremeten contra Ayuntamiento de Torreón

TORREÓN, COAH.- Antonio Attolini Murra y Pily de Aguinaga, aspirantes a diputados locales por la alianza Morena-PT, lanzaron críticas hacia la gestión municipal de Torreón, al señalar una contradicción entre la recaudación fiscal y las condiciones de la infraestructura urbana. En sus declaraciones, Attolini Murra subrayó que los incrementos en gravámenes como el predial no tienen una correlación con el bienestar social.

“La ciudadanía está aportando más recursos, pero los resultados en servicios públicos son inexistentes. Ese dinero no se está transformando en calidad de vida” expresó Attolini. Asimismo, el candidato denunció falta de rigor en el Congreso local. Acusó que se han validado cuentas públicas con irregularidades pendientes. Según dijo, esto permite que el manejo opaco de los recursos municipales quede sin sanciones. Por su parte, Pily de Aguinaga puso el foco en el impacto económico que estos cobros representan para los hogares torreonenses. “El predial subió, pagamos facturas más altas y, a cambio, recibimos abandono. Las colonias de nuestra ciudad no presentan ninguna mejora; al contrario, muchas han empeorado” comentó De Aguinaga. La candidata se comprometió a bloquear cualquier iniciativa que pretenda imponer nuevas cargas tributarias a las familias. También prometió gestionar auditorías exhaustivas para transparentar el destino de los recursos municipales.

Ambos coincidieron en que el déficit en mantenimiento urbano y la crisis de servicios básicos reflejan una administración deficiente. En este punto, De Aguinaga hizo énfasis en la situación del transporte público. “Sufrimos una crisis de movilidad severa. Las rutas son ineficaces y las unidades operan en condiciones deplorables debido a malas decisiones del Ayuntamiento” dijeron. Para concluir, señalaron que su prioridad en el Congreso será fortalecer la vigilancia del gasto público y eliminar políticas que, aseguran, han ignorado las necesidades de la población.

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