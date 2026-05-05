“Más impuestos, peores servicios”: Attolini y De Aguinaga arremeten contra Ayuntamiento de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    “Más impuestos, peores servicios”: Attolini y De Aguinaga arremeten contra Ayuntamiento de Torreón
    Attolini Murra y Pily de Aguinaga señalaron fallas en fiscalización y condiciones del transporte, además de comprometerse a impulsar auditorías desde el Congreso. SANDRA GÓMEZ

Señalan falta de resultados en servicios públicos pese al aumento en la recaudación y cuestionan la fiscalización de recursos

TORREÓN, COAH.- Antonio Attolini Murra y Pily de Aguinaga, aspirantes a diputados locales por la alianza Morena-PT, lanzaron críticas hacia la gestión municipal de Torreón, al señalar una contradicción entre la recaudación fiscal y las condiciones de la infraestructura urbana.

En sus declaraciones, Attolini Murra subrayó que los incrementos en gravámenes como el predial no tienen una correlación con el bienestar social.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/norona-respalda-a-rocha-moya-ee-uu-carece-de-jurisdiccion-en-mexico-HO20483455

“La ciudadanía está aportando más recursos, pero los resultados en servicios públicos son inexistentes. Ese dinero no se está transformando en calidad de vida” expresó Attolini.

Asimismo, el candidato denunció falta de rigor en el Congreso local. Acusó que se han validado cuentas públicas con irregularidades pendientes. Según dijo, esto permite que el manejo opaco de los recursos municipales quede sin sanciones.

Por su parte, Pily de Aguinaga puso el foco en el impacto económico que estos cobros representan para los hogares torreonenses.

“El predial subió, pagamos facturas más altas y, a cambio, recibimos abandono. Las colonias de nuestra ciudad no presentan ninguna mejora; al contrario, muchas han empeorado” comentó De Aguinaga.

La candidata se comprometió a bloquear cualquier iniciativa que pretenda imponer nuevas cargas tributarias a las familias. También prometió gestionar auditorías exhaustivas para transparentar el destino de los recursos municipales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/inicia-pri-torreon-campana-electoral-con-enfoque-en-seguridad-y-bienestar-social-AO20481670

Ambos coincidieron en que el déficit en mantenimiento urbano y la crisis de servicios básicos reflejan una administración deficiente. En este punto, De Aguinaga hizo énfasis en la situación del transporte público.

“Sufrimos una crisis de movilidad severa. Las rutas son ineficaces y las unidades operan en condiciones deplorables debido a malas decisiones del Ayuntamiento” dijeron.

Para concluir, señalaron que su prioridad en el Congreso será fortalecer la vigilancia del gasto público y eliminar políticas que, aseguran, han ignorado las necesidades de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones Coahuila
Política Coahuila

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protectorado e injerencismo estadounidense

Protectorado e injerencismo estadounidense
true

‘Dinero en sus manitas’: Andy y Rocha Moya

true

POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo
Cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades tras el cateo realizado en Bellavista, donde también se encontraron bolsas de plástico y básculas grameras vinculadas presuntamente a actividades ilícitas.

Saltillo: cateo en la Bellavista deja cuatro detenidos y aseguran droga

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Joven mujer se quita la vida en su domicilio, en Saltillo
Santiago García Melo lideró la categoría 15 y menores en Tampico.

Coahuilense Santiago García Melo conquista la Copa Norte de Golf 2026
En febrero de 2025, EU designó como organizaciones terroristas extranjeras a cinco cárteles de México.

Condiciona EU ayuda a México a extradiciones de narcos
Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud