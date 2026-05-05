Inicia PRI Torreón campaña electoral con enfoque en seguridad y bienestar social

En un encuentro con medios de comunicación, Fernando Villarreal Cuéllar, dirigente del PRI en el municipio, resaltó que el inicio simultáneo de actividades refleja la solidez de una estructura que busca consolidar el liderazgo político en la región mediante el trabajo de campo.

TORREÓN, COAH.– En el primer minuto de este martes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Torreón dio el banderazo oficial a sus actividades de campaña. Entre consignas de unidad y el respaldo de la militancia, el bloque de candidatos a las diputaciones locales se declaró preparado para el proceso, proyectando una afluencia en las urnas que supere el 50 % de la lista nominal.

El equipo de candidatos, integrado por Hugo Dávila Prado, Verónica Martínez García, Ximena Villarreal Blake y Felipe González Miranda, enfatizó que su estrategia se basará en el contacto ciudadano y en una agenda legislativa que prioriza la seguridad, la salud y la modernización de los servicios públicos.

Villarreal Cuéllar subrayó que, aunque las elecciones intermedias suelen ser complejas, la tradición participativa de Torreón jugará a su favor:

“ Nuestra meta es una victoria contundente en los distritos locales. La gente identifica la trayectoria de nuestros perfiles y los resultados que han entregado previamente”, afirmó el líder local.

Por su parte, el candidato Hugo Dávila Prado destacó su compromiso con la permanencia en las calles, señalando que su experiencia de dos décadas le permite entender las necesidades reales de los barrios y ejidos. Afirmó que la prioridad absoluta será proteger la estabilidad de las familias laguneras y el crecimiento económico local.

En tanto, Verónica Martínez García puso el acento en la importancia estratégica de conservar la mayoría parlamentaria en el Congreso. Su objetivo es blindar el modelo de seguridad de Coahuila y gestionar presupuestos urgentes para resolver crisis de infraestructura básica, como el suministro de agua y la rehabilitación del drenaje pluvial.

La candidata Ximena Villarreal Blake representa la renovación generacional del proyecto. Su propuesta legislativa se centra en adaptar las leyes a las realidades actuales, impulsando programas de salud mental, becas educativas y estímulos para el ecosistema emprendedor.

Finalmente, Felipe González Miranda perfiló su agenda hacia la competitividad regional. Planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los municipios de La Laguna y legislar a favor de las MiPyMEs, a las que calificó como el motor económico de la zona.

“Debemos potenciar a La Laguna como un polo de desarrollo nacional mediante leyes que faciliten el crecimiento y mejoren la calidad de vida diaria”, expresó González Miranda.