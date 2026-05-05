Noroña respalda a Rocha Moya: ‘EE. UU. carece de jurisdicción en México’

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Torreón
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    Noroña respalda a Rocha Moya: ‘EE. UU. carece de jurisdicción en México’
    El legislador cuestionó la posible injerencia extranjera en asuntos nacionales, al afirmar que ninguna autoridad fuera de México tiene jurisdicción para investigar hechos ocurridos en el país. SANDRA GÓMEZ

El senador también insistió en que cualquier investigación debe ser conducida por autoridades mexicanas, al tiempo que cuestionó la participación de instancias extranjeras en asuntos internos del país

TORREÓN, COAH.– Desde Torreón, el senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, subrayando que las acusaciones provenientes de Estados Unidos carecen de sustento probatorio.

“No han presentado una sola prueba”, enfatizó el legislador, apelando al principio de presunción de inocencia del sinaloense.

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Noroña fue tajante al cuestionar la injerencia extranjera, señalando que, de existir delitos cometidos en suelo nacional, las autoridades estadounidenses no tienen facultad alguna.

“¿Qué jurisdicción tiene Estados Unidos en nuestro territorio? Absolutamente ninguna”, sentenció durante su pronunciamiento.

Respecto a la situación actual de Rocha Moya, aclaró que se encuentra bajo resguardo tras solicitar licencia, pero precisó que las investigaciones de la Fiscalía General siguen su curso para deslindar responsabilidades.

En un ejercicio de contraste, el senador comparó el caso con el de la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, señalando que en aquel estado sí hay indagatorias abiertas.

Concluyó diciendo que, tras mencionar el papel de agencias como la CIA en la relación bilateral, Noroña insistió en que el debido proceso debe ser agotado por instituciones mexicanas.

Estas declaraciones se dieron durante su gira de apoyo a los candidatos de la coalición Morena-PT en la región lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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