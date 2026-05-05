Noroña respalda a Rocha Moya: ‘EE. UU. carece de jurisdicción en México’

“No han presentado una sola prueba” , enfatizó el legislador, apelando al principio de presunción de inocencia del sinaloense.

TORREÓN, COAH.– Desde Torreón , el senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, subrayando que las acusaciones provenientes de Estados Unidos carecen de sustento probatorio.

Noroña fue tajante al cuestionar la injerencia extranjera, señalando que, de existir delitos cometidos en suelo nacional, las autoridades estadounidenses no tienen facultad alguna.

“¿Qué jurisdicción tiene Estados Unidos en nuestro territorio? Absolutamente ninguna”, sentenció durante su pronunciamiento.

Respecto a la situación actual de Rocha Moya, aclaró que se encuentra bajo resguardo tras solicitar licencia, pero precisó que las investigaciones de la Fiscalía General siguen su curso para deslindar responsabilidades.

En un ejercicio de contraste, el senador comparó el caso con el de la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, señalando que en aquel estado sí hay indagatorias abiertas.

Concluyó diciendo que, tras mencionar el papel de agencias como la CIA en la relación bilateral, Noroña insistió en que el debido proceso debe ser agotado por instituciones mexicanas.

Estas declaraciones se dieron durante su gira de apoyo a los candidatos de la coalición Morena-PT en la región lagunera.