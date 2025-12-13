Más mujeres juristas se suman a Barra de Abogadas de La Laguna y crece su labor social (video)

/ 13 diciembre 2025
    Más mujeres juristas se suman a Barra de Abogadas de La Laguna y crece su labor social (video)
    Erika Sotomayor Hernández señala que el 2025 ha sido especialmente dinámico, ya que se ampliaron las asesorías jurídicas gratuitas. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La integración de nuevas profesionistas y la ampliación de asesorías gratuitas fortalecen el trabajo jurídico en la región

TORREÓN, COAH.- La Barra de Abogadas de La Laguna fortaleció su presencia y labor social durante 2025 con la integración de un nuevo y diverso grupo de mujeres profesionales del Derecho, entre ellas juezas, magistradas, secretarias, actuarias, litigantes y estudiantes próximas a egresar, lo que ha contribuido a consolidar dignamente a la agrupación en la región.

La presidenta de la Barra, Erika Sotomayor Hernández, destacó que el presente año ha sido especialmente dinámico, al ampliarse las asesorías jurídicas gratuitas y el acompañamiento legal en distintos municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, beneficiando a mujeres y ciudadanía en general que requieren orientación en temas legales.

Señaló que la confianza de la sociedad lagunera ha posicionado a la Barra como una organización sólida, comprometida con la justicia, la ética profesional y el apoyo a quienes más lo necesitan, especialmente en casos donde las personas desconocen a qué instancia acudir o qué vía legal seguir.

$!Erika Sotomayor dijo que la Barra de Abogadas de La Laguna cuenta actualmente con más de 150 profesionistas del Derecho.
Erika Sotomayor dijo que la Barra de Abogadas de La Laguna cuenta actualmente con más de 150 profesionistas del Derecho. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Como parte de su vinculación institucional, la Barra colaboró con la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna, en un evento de reconocimiento a policías estatales, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en favor de la seguridad y la justicia.

Con más de 150 asociadas y 15 años de trayectoria, la Barra de Abogadas ha retomado su participación activa en debates jurídicos, análisis de reformas legislativas y sentencias, además de organizar pláticas sobre derechos laborales, violencia familiar y los retos que enfrentan las mujeres en el ámbito legal y el servicio público.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

