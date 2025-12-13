Más mujeres juristas se suman a Barra de Abogadas de La Laguna y crece su labor social (video)
La integración de nuevas profesionistas y la ampliación de asesorías gratuitas fortalecen el trabajo jurídico en la región
TORREÓN, COAH.- La Barra de Abogadas de La Laguna fortaleció su presencia y labor social durante 2025 con la integración de un nuevo y diverso grupo de mujeres profesionales del Derecho, entre ellas juezas, magistradas, secretarias, actuarias, litigantes y estudiantes próximas a egresar, lo que ha contribuido a consolidar dignamente a la agrupación en la región.
La presidenta de la Barra, Erika Sotomayor Hernández, destacó que el presente año ha sido especialmente dinámico, al ampliarse las asesorías jurídicas gratuitas y el acompañamiento legal en distintos municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, beneficiando a mujeres y ciudadanía en general que requieren orientación en temas legales.
Señaló que la confianza de la sociedad lagunera ha posicionado a la Barra como una organización sólida, comprometida con la justicia, la ética profesional y el apoyo a quienes más lo necesitan, especialmente en casos donde las personas desconocen a qué instancia acudir o qué vía legal seguir.
Como parte de su vinculación institucional, la Barra colaboró con la Fiscalía General del Estado, Delegación Laguna, en un evento de reconocimiento a policías estatales, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en favor de la seguridad y la justicia.
Con más de 150 asociadas y 15 años de trayectoria, la Barra de Abogadas ha retomado su participación activa en debates jurídicos, análisis de reformas legislativas y sentencias, además de organizar pláticas sobre derechos laborales, violencia familiar y los retos que enfrentan las mujeres en el ámbito legal y el servicio público.