Médicos de Coahuila proponen cambios en procesos por responsabilidad profesional

El organismo entregará una carpeta con cerca de 50 peritos médicos de distintas especialidades, quienes buscan ser reconocidos oficialmente por el Poder Judicial para participar en el análisis de casos en los que se determine una posible responsabilidad profesional.

TORREÓN, COAH.- Una representación de la Federación de Colegios Médicos y Profesionales de la Salud de Coahuila se reunirá este lunes 10 de agosto con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, para presentar una propuesta orientada a modificar la manera en que se atienden los casos médico-legales relacionados con el ejercicio profesional.

La representación también planteará la firma de un convenio para que los nuevos casos médico-legales sean atendidos inicialmente mediante juicios por la vía civil y no penal, informó el médico Roberto Bernal Gómez, presidente de la Mesa Directiva 2026-2028 y tercer regidor del Ayuntamiento de Torreón.

El objetivo, explicó, es que cada asunto sea evaluado por especialistas con formación específica en el área médica involucrada, en lugar de depender únicamente de dictámenes generales.

“Lo más importante es que los peritos que estamos proponiendo, de todas las especialidades, van a ser los peritos oficiales ante la Judicatura. Ese es un avance muy importante”, señaló.

Bernal Gómez agregó que actualmente suelen intervenir peritos del Ministerio Público y médicos legistas, pero consideró necesario incorporar especialistas en las distintas subespecialidades médicas, debido a los avances que ha registrado la medicina.

BUSCAN QUE LOS MÉDICOS SEAN EVALUADOS POR PARES

La propuesta surge de la intención de evitar la criminalización del ejercicio médico y establecer un esquema de evaluación por pares, de manera que los posibles casos de responsabilidad profesional sean revisados por especialistas con conocimientos en el área correspondiente.

La federación busca que los asuntos médico-legales sean analizados inicialmente por la vía civil, con énfasis en criterios técnicos y científicos antes de determinar si existe algún tipo de responsabilidad.

Desde el año pasado, médicos de la Región Laguna solicitaron al Gobierno de Coahuila revisar el tratamiento judicial de algunos casos en los que profesionales de la salud enfrentaron prisión preventiva o fueron inhabilitados de su cédula profesional por presuntas complicaciones derivadas de la atención a pacientes.

El gremio también planteó que los procesos relacionados con la práctica médica sean de carácter civil y que la valoración de la actuación profesional quede en manos de especialistas, bajo un esquema en el que expertos evalúen el trabajo de otros expertos.

La Federación de Colegios Médicos y Profesionales de la Salud de Coahuila quedó constituida legalmente en julio de este año. El organismo agrupa a colegios médicos de la entidad y busca consolidarse como una instancia técnica de consulta, además de promover seguridad jurídica para el gremio y una impartición de justicia sustentada en criterios científicos y especializados.