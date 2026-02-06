Medio Ambiente respalda proyecto estudiantil ‘Change Makers’ en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 febrero 2026
    Medio Ambiente respalda proyecto estudiantil ‘Change Makers’ en Torreón
    : Autoridades municipales y estudiantes acordaron acciones conjuntas para fortalecer la educación ambiental. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La DGMA apoyará la plantación de 100 árboles y la implementación de un plan de compostaje en escuelas del municipio

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones orientadas al cuidado del entorno y al desarrollo sostenible, la Administración Municipal de Torreón, a través de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), se sumó a la iniciativa estudiantil “Change Makers”, un proyecto impulsado por alumnas y alumnos de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”.

El director de la dependencia, Marcelo Sánchez Adame, informó que sostuvo una reunión con los integrantes del proyecto para conocer sus objetivos, alcances y el impacto positivo que puede generar en los espacios educativos del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: FGE capacita a notarios para prevenir extorsión telefónica en la Región Centro

Detalló que “Change Makers” tiene como meta la plantación de 100 árboles en escuelas ubicadas en el entorno de dicha preparatoria, con el propósito de fomentar la conciencia ambiental, mejorar el entorno escolar y fortalecer la formación ecológica de niñas, niños y jóvenes.

Como resultado del encuentro, Sánchez Adame ratificó el respaldo del Gobierno Municipal al proyecto y se comprometió a donar la totalidad de los árboles que serán plantados.

Asimismo, se acordó trabajar de manera conjunta en la implementación de un plan de compostaje, con el fin de reforzar prácticas sustentables y promover el manejo responsable de los residuos orgánicos en los planteles participantes.

“El trabajo conjunto entre ciudadanía, instituciones educativas y gobierno es clave para lograr un impacto significativo en la formación de una generación más consciente y responsable con el medio ambiente”, subrayó el funcionario.

En ese sentido, reiteró que la Administración Municipal mantiene apertura para colaborar con proyectos que contribuyan a construir un Torreón con más áreas verdes, mayor conciencia ambiental y mejores condiciones para el futuro.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Peñoles impulsa vocaciones científicas en mujeres desde la niñez

Sánchez Adame destacó que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien ha impulsado desde su gobierno iniciativas que no solo mejoran el entorno urbano, sino que también fortalecen la cultura ambiental entre las nuevas generaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuidados
Juventud
Medio Ambiente

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta