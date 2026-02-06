Medio Ambiente respalda proyecto estudiantil ‘Change Makers’ en Torreón

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones orientadas al cuidado del entorno y al desarrollo sostenible, la Administración Municipal de Torreón, a través de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA), se sumó a la iniciativa estudiantil “Change Makers”, un proyecto impulsado por alumnas y alumnos de la Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”.

El director de la dependencia, Marcelo Sánchez Adame, informó que sostuvo una reunión con los integrantes del proyecto para conocer sus objetivos, alcances y el impacto positivo que puede generar en los espacios educativos del municipio.

Detalló que “Change Makers” tiene como meta la plantación de 100 árboles en escuelas ubicadas en el entorno de dicha preparatoria, con el propósito de fomentar la conciencia ambiental, mejorar el entorno escolar y fortalecer la formación ecológica de niñas, niños y jóvenes.

Como resultado del encuentro, Sánchez Adame ratificó el respaldo del Gobierno Municipal al proyecto y se comprometió a donar la totalidad de los árboles que serán plantados.

Asimismo, se acordó trabajar de manera conjunta en la implementación de un plan de compostaje, con el fin de reforzar prácticas sustentables y promover el manejo responsable de los residuos orgánicos en los planteles participantes.

“El trabajo conjunto entre ciudadanía, instituciones educativas y gobierno es clave para lograr un impacto significativo en la formación de una generación más consciente y responsable con el medio ambiente”, subrayó el funcionario.

En ese sentido, reiteró que la Administración Municipal mantiene apertura para colaborar con proyectos que contribuyan a construir un Torreón con más áreas verdes, mayor conciencia ambiental y mejores condiciones para el futuro.

Sánchez Adame destacó que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien ha impulsado desde su gobierno iniciativas que no solo mejoran el entorno urbano, sino que también fortalecen la cultura ambiental entre las nuevas generaciones.