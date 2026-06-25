Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, pide freno a recortes en jubilaciones de Banrural

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, expresó su respaldo a los extrabajadores pensionados de Banrural ante las afectaciones económicas que enfrentan tras la aplicación de la reforma al artículo 127 de la Constitución, medida que eliminó las denominadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de alto nivel en organismos públicos y entidades paraestatales. Mediante un punto de acuerdo presentado ante la Cámara de Diputados, el legislador priista advirtió que integrantes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban) ya resienten una disminución en sus percepciones, situación que impacta de manera directa la estabilidad económica de cientos de familias.

Señaló que los beneficiarios sostienen que sus derechos pensionarios derivan de relaciones laborales concluidas desde hace varios años y de compromisos adquiridos por el Estado durante los procesos de reestructuración y desaparición de organismos públicos, por lo que consideran indispensable garantizar la protección de esas prestaciones. PREOCUPA IMPACTO EN ADULTOS MAYORES En el documento, Moreira detalla que entre las principales inquietudes de los jubilados se encuentra la posible vulneración de derechos adquiridos, así como la aplicación de criterios que no distinguen entre los salarios de servidores públicos en funciones y las prestaciones derivadas de la seguridad social. También alertó sobre el riesgo de que se generen efectos regresivos en materia de derechos sociales, además de las consecuencias que los descuentos representan para personas adultas mayores que dependen de esos recursos para cubrir gastos básicos relacionados con alimentación, atención médica y medicamentos. El legislador puntualizó que los pensionados no han solicitado la derogación de la reforma constitucional ni han cuestionado los principios de austeridad que le dieron origen. En cambio, buscan que la legislación secundaria contemple mecanismos de protección que permitan armonizar el control del gasto público con el respeto a los beneficios previamente consolidados.

PIDEN TRANSPARENCIA Y MESAS DE DIÁLOGO Rubén Moreira informó que los jubilados han enviado escritos a la Secretaría de Hacienda y a las comisiones legislativas encargadas de analizar el tema, con el propósito de advertir que los descuentos ya se aplican a sus percepciones sin que exista información suficiente sobre los criterios empleados para determinarlos. Ante esta situación, el diputado solicitó la instalación inmediata de una mesa de trabajo entre autoridades federales y representantes de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural, A.C., además de una respuesta formal a las peticiones planteadas por este sector. Asimismo, pidió a la Secretaría de Hacienda y al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) transparentar la metodología utilizada para calcular las reducciones aplicadas a las pensiones del Fopesiban, especificando bases salariales, conceptos considerados y fundamentos jurídicos. La propuesta también contempla que las comisiones de Hacienda y de Seguridad Social de ambas cámaras del Congreso convoquen a encuentros con organizaciones de jubilados para evaluar los efectos de la reforma y explorar alternativas que brinden certeza jurídica. Finalmente, Moreira sostuvo que cualquier disposición que impacte el patrimonio y las condiciones de vida de miles de adultos mayores debe aplicarse con estricto apego a la legalidad, plena transparencia y respeto a los derechos previamente adquiridos.

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