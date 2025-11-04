Mejorar la parte energética y mantener el clima de seguridad, retos de Coahuila, dice directora del IMCO

Torreón
/ 4 noviembre 2025
    Mejorar la parte energética y mantener el clima de seguridad, retos de Coahuila, dice directora del IMCO
    La economista Valeria Moy visitó Torreón para impartir una conferencia en la Universidad Iberoamericana, invitada por Coparmex Laguna FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ

La directora Valeria Moy opinó que los programas sociales no deberían ser universales sino estar focalizados

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que el reto para Coahuila en el contexto económico actual, será vincularse más con el sector productivo, mejorar la parte energética y mantener el clima de seguridad.

Moy estuvo en Torreón donde ofreció una conferencia en la Universidad Iberoamericana Torreón a invitación de Coparmex Laguna. Moy habló que la situación en el país es “complicada” en un momento de desaceleración económica y con “muchísimas cosas en el radar”.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte IMCO dependencia de gas de EU y rezago en energías limpias

Dijo que este contexto se le suman complicaciones innecesarias como temas de Pemex, CFE, de deuda, del Poder Judicial, la Ley de amparo; “cosas que no abonan a un mayor crecimiento, más piedras en el camino a un camino ya de por sí empedrado”, mencionó.

Moy comentó que a Coahuila todavía le cuesta la parte energética por lo que es un reto mejorar el rubro, pero resaltó que mantener un buen lugar al estado en temas de seguridad, también es un reto. “Son un oasis dentro de lo que está sucediendo y es un reto”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es el estado industrializado más seguro de México: Manolo Jiménez

La directora de IMCO mencionó que los programas sociales son paliativos para ayudar a la población en situación de pobreza, pero criticó que se hable de una universalidad, pues explicó que la pobreza no se puede abordar de la misma forma en Coahuila que en Chiapas.

“Si se pone un ingreso básico ese sí debe ser universal. No deberían de ser universales, sino dirigidos, focalizadas a los sectores que en verdad lo necesitan. No deben ser únicamente monetarias, tienen que venir acompañadas de salud, educación y cambios estructurales que permitan salir de una condición de pobreza”, comentó.

Temas


Competitividad
Seguridad
Política Coahuila

true

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Explicó que cuando la miopía aparece a edades tempranas, el crecimiento natural del ojo hace que la graduación avance con los años.

Saltillo: más niños desarrollan miopía por el uso prolongado de pantallas
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones