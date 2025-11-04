Mejorar la parte energética y mantener el clima de seguridad, retos de Coahuila, dice directora del IMCO

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que el reto para Coahuila en el contexto económico actual, será vincularse más con el sector productivo, mejorar la parte energética y mantener el clima de seguridad.

Moy estuvo en Torreón donde ofreció una conferencia en la Universidad Iberoamericana Torreón a invitación de Coparmex Laguna. Moy habló que la situación en el país es “complicada” en un momento de desaceleración económica y con “muchísimas cosas en el radar”.

Dijo que este contexto se le suman complicaciones innecesarias como temas de Pemex, CFE, de deuda, del Poder Judicial, la Ley de amparo; “cosas que no abonan a un mayor crecimiento, más piedras en el camino a un camino ya de por sí empedrado”, mencionó.

Moy comentó que a Coahuila todavía le cuesta la parte energética por lo que es un reto mejorar el rubro, pero resaltó que mantener un buen lugar al estado en temas de seguridad, también es un reto. “Son un oasis dentro de lo que está sucediendo y es un reto”, dijo.

La directora de IMCO mencionó que los programas sociales son paliativos para ayudar a la población en situación de pobreza, pero criticó que se hable de una universalidad, pues explicó que la pobreza no se puede abordar de la misma forma en Coahuila que en Chiapas.

“Si se pone un ingreso básico ese sí debe ser universal. No deberían de ser universales, sino dirigidos, focalizadas a los sectores que en verdad lo necesitan. No deben ser únicamente monetarias, tienen que venir acompañadas de salud, educación y cambios estructurales que permitan salir de una condición de pobreza”, comentó.