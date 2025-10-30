Advierte IMCO dependencia de gas de EU y rezago en energías limpias

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostuvo que el sector eléctrico nacional tiene una alta dependencia al gas natural de Estados Unidos y un rezago en energías limpias.

“Entre enero y septiembre de 2025, 61% (165 TWh) de la generación eléctrica provino de ciclos combinados (gas natural), mientras que solo 23% (63 TWh) de fuentes limpias. Esta generación está por debajo de la meta de 45% establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para 2030. La concentración en gas natural es un desafío para acelerar la transición energética del país”, añadió el IMCO.

El monitor energético del instituto señala que, hasta mayo de 2025, en México 24 por ciento de la energía que se generó fue a través de fuentes limpias.

Las cifras del IMCO, que se basan en reportes del gobierno federal, señalan que desde 2016 la energía eléctrica generada por fuentes renovables se mantiene en un margen de entre 20 y 30 por ciento.

El IMCO sostiene que esos datos reflejan un “rezago importante” en la transición hacia fuentes limpias de energía.

Ante ese panorama, el instituto señala que la planeación federal enfrenta para los próximos años el reto de promover el desarrollo de mayor capacidad de generación renovable de manera acelerada, para garantizar el suministro y reducir costos eléctricos.

De acuerdo con el IMCO, debido a un escenario de recursos limitados, es vital que se aprovechen esquemas de inversión mixta y la participación del sector privado para el financiamiento de nuevas centrales.

El Plan de Fortalecimiento y Expansión del SEN 2025-2030 (PFESEN) contempla 427 mil 600 millones de pesos en inversión para centrales de generación.

Sin embargo, detalla el IMCO, para 2026 el presupuesto para generación eléctrica será de 20 mil 700 millones de pesos, menos de los 71 mil 300 millones de pesos estimados en el PFESEN.

“Esta brecha de 50 mil 600 millones de pesos evidencia el reto para ampliar la capacidad, por lo que será clave aprovechar las inversiones mixtas para financiar nuevas centrales y la participación del sector privado”, apuntó.