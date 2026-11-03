México debe fortalecer su relación con Estados Unidos tras las elecciones: Manolo Jiménez

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    México debe fortalecer su relación con Estados Unidos tras las elecciones: Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la importancia de mantener la cooperación y el respeto mutuo en la relación bilateral con Estados Unidos. SANDRA GÓMEZ

El gobernador señaló que ambos países se necesitan y que la relación con Texas es clave para la economía local, independientemente de quién tenga la mayoría en el Congreso estadounidense

TORREÓN, COAH.- México debe mantener abiertos los canales de diálogo con Estados Unidos y seguir construyendo acuerdos con el gobierno del presidente Donald Trump, sin importar el resultado de las elecciones intermedias de este martes, consideró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que ambos países se necesitan y tienen intereses que requieren coordinación constante, por lo que México debe privilegiar el respeto mutuo para avanzar en acuerdos que favorezcan el desarrollo económico.

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La jornada electoral renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, lo que definirá qué partido tendrá la mayoría durante los dos últimos años del mandato de Trump. Ante este escenario, Jiménez Salinas planteó dar continuidad al trabajo bilateral, aun si cambia el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Para Coahuila, la relación con Estados Unidos tiene un peso directo en su economía. A los vínculos comerciales e industriales se suma la frontera que comparte con Texas, donde la coordinación entre ambos países forma parte de la actividad cotidiana.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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