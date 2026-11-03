México debe fortalecer su relación con Estados Unidos tras las elecciones: Manolo Jiménez
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El gobernador señaló que ambos países se necesitan y que la relación con Texas es clave para la economía local, independientemente de quién tenga la mayoría en el Congreso estadounidense
TORREÓN, COAH.- México debe mantener abiertos los canales de diálogo con Estados Unidos y seguir construyendo acuerdos con el gobierno del presidente Donald Trump, sin importar el resultado de las elecciones intermedias de este martes, consideró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
En entrevista, el mandatario estatal señaló que ambos países se necesitan y tienen intereses que requieren coordinación constante, por lo que México debe privilegiar el respeto mutuo para avanzar en acuerdos que favorezcan el desarrollo económico.
La jornada electoral renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, lo que definirá qué partido tendrá la mayoría durante los dos últimos años del mandato de Trump. Ante este escenario, Jiménez Salinas planteó dar continuidad al trabajo bilateral, aun si cambia el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
Para Coahuila, la relación con Estados Unidos tiene un peso directo en su economía. A los vínculos comerciales e industriales se suma la frontera que comparte con Texas, donde la coordinación entre ambos países forma parte de la actividad cotidiana.