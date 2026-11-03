Seguridad, salud y obras públicas serán temas centrales de tercer informe de gobierno: Manolo Jiménez

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    Seguridad, salud y obras públicas serán temas centrales de tercer informe de gobierno: Manolo Jiménez
    El mandatario destacó el fortalecimiento de los servicios educativos y de salud durante su administración. SANDRA GÓMEZ

El equipo del gobernador ya trabaja en la integración del documento y la organización del evento

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que presentará su tercer informe de Gobierno durante la última semana de noviembre, en el que dará cuenta de las acciones y resultados de su administración en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura y desarrollo social.

El mandatario estatal señaló que su equipo de trabajo ya integra el documento y avanza en la organización del evento. Entre los temas que abordará mencionó el fortalecimiento de los servicios educativos y de salud, así como las obras de infraestructura y los proyectos que se encuentran en marcha en las distintas regiones de Coahuila.

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Jiménez Salinas sostuvo que atender las necesidades de las familias ha sido una de las prioridades de su administración y atribuyó los avances en estos rubros a la coordinación entre las dependencias estatales, los municipios y distintos sectores de la sociedad.

Prevén alrededor de mil millones de pesos para La Laguna

Entre los programas que formarán parte del informe se encuentra «En equipo le entramos», estrategia que el Gobierno de Coahuila desarrolla en coordinación con los 38 ayuntamientos y que contempla una inversión superior a los 3 mil millones de pesos.

El gobernador explicó que, mediante este programa, el Estado y los municipios impulsan obras de infraestructura social y acciones para mejorar los servicios públicos en colonias y comunidades rurales.

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Para la región Laguna, Jiménez Salinas estimó una asignación superior al 33 por ciento de los recursos totales, equivalente a alrededor de mil millones de pesos.

La inversión prevista contempla obras de infraestructura urbana, mejoras en los servicios básicos y rehabilitación de espacios públicos.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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