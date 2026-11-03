Seguridad, salud y obras públicas serán temas centrales de tercer informe de gobierno: Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que presentará su tercer informe de Gobierno durante la última semana de noviembre, en el que dará cuenta de las acciones y resultados de su administración en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura y desarrollo social. El mandatario estatal señaló que su equipo de trabajo ya integra el documento y avanza en la organización del evento. Entre los temas que abordará mencionó el fortalecimiento de los servicios educativos y de salud, así como las obras de infraestructura y los proyectos que se encuentran en marcha en las distintas regiones de Coahuila.

Jiménez Salinas sostuvo que atender las necesidades de las familias ha sido una de las prioridades de su administración y atribuyó los avances en estos rubros a la coordinación entre las dependencias estatales, los municipios y distintos sectores de la sociedad. Prevén alrededor de mil millones de pesos para La Laguna Entre los programas que formarán parte del informe se encuentra «En equipo le entramos», estrategia que el Gobierno de Coahuila desarrolla en coordinación con los 38 ayuntamientos y que contempla una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. El gobernador explicó que, mediante este programa, el Estado y los municipios impulsan obras de infraestructura social y acciones para mejorar los servicios públicos en colonias y comunidades rurales.

Para la región Laguna, Jiménez Salinas estimó una asignación superior al 33 por ciento de los recursos totales, equivalente a alrededor de mil millones de pesos. La inversión prevista contempla obras de infraestructura urbana, mejoras en los servicios básicos y rehabilitación de espacios públicos.