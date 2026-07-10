Miguel Riquelme impulsa coordinación para mejorar programas y atención ciudadana en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen de manera efectiva a los sectores más vulnerables, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una mesa de trabajo con el titular de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, donde se supervisó el despliegue de los programas sociales y se definieron nuevas directrices para optimizar la atención a las peticiones ciudadanas en el municipio.

En la sesión, se analizó el estatus de las vertientes de apoyo más demandadas, como la dotación de tinacos subsidiados, los esquemas de materiales para edificación y el programa de mejoramiento de imagen urbana mediante pintura de fachadas, herramientas clave para elevar el estándar habitacional de los torreonenses.

Riquelme Solís subrayó que el sello distintivo de su administración es la proximidad, reiterando que la operatividad de los programas debe ajustarse estrictamente a las demandas detectadas en territorio para asegurar un impacto positivo y real en el bienestar de las familias locales.

La agenda incluyó también la revisión del plan para la revitalización de áreas de convivencia. En este rubro, se evaluó el mantenimiento y las dinámicas en el Paseo Colón, así como el fortalecimiento de la oferta cultural, educativa y deportiva en la red de Centros Comunitarios municipales, los cuales operan como núcleos esenciales para la cohesión social.