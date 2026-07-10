Miguel Riquelme impulsa coordinación para mejorar programas y atención ciudadana en Torreón

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    Miguel Riquelme impulsa coordinación para mejorar programas y atención ciudadana en Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de trabajo para evaluar los programas sociales y definir acciones que mejoren la atención a la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís revisó el avance de los programas sociales y pidió fortalecer la coordinación con el Gobierno de Coahuila para ampliar sus beneficios

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen de manera efectiva a los sectores más vulnerables, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una mesa de trabajo con el titular de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, donde se supervisó el despliegue de los programas sociales y se definieron nuevas directrices para optimizar la atención a las peticiones ciudadanas en el municipio.

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En la sesión, se analizó el estatus de las vertientes de apoyo más demandadas, como la dotación de tinacos subsidiados, los esquemas de materiales para edificación y el programa de mejoramiento de imagen urbana mediante pintura de fachadas, herramientas clave para elevar el estándar habitacional de los torreonenses.

Riquelme Solís subrayó que el sello distintivo de su administración es la proximidad, reiterando que la operatividad de los programas debe ajustarse estrictamente a las demandas detectadas en territorio para asegurar un impacto positivo y real en el bienestar de las familias locales.

La agenda incluyó también la revisión del plan para la revitalización de áreas de convivencia. En este rubro, se evaluó el mantenimiento y las dinámicas en el Paseo Colón, así como el fortalecimiento de la oferta cultural, educativa y deportiva en la red de Centros Comunitarios municipales, los cuales operan como núcleos esenciales para la cohesión social.

$!Durante el encuentro, el alcalde instruyó reforzar la coordinación con el Gobierno del Estado para ampliar el alcance de los apoyos sociales en Torreón.
Durante el encuentro, el alcalde instruyó reforzar la coordinación con el Gobierno del Estado para ampliar el alcance de los apoyos sociales en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde enfatizó la importancia de la sinergia institucional, instruyendo a su equipo a estrechar la colaboración con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, buscando que la suma de esfuerzos multiplique los alcances de los programas sociales en todo el municipio.

Para concluir, el edil hizo un llamado al equipo de Desarrollo Social a mantener un compromiso absoluto de puertas abiertas y eficiencia administrativa, exhortándolos a privilegiar la cercanía con la gente y a garantizar que cada recurso municipal se transforme en soluciones tangibles para el desarrollo de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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