Miguel Riquelme ordena diagnóstico integral de la PTAR de Torreón

El edil señaló que, durante la visita realizada junto con el gerente general del SIMAS Torreón, Xavier Herrera Arroyo, se constató que el inmueble presenta un evidente descuido, por lo que será sometido a un diagnóstico integral para definir las acciones prioritarias de rehabilitación, mantenimiento y mejora.

TORREÓN, COAH.- La principal Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de Torreón, operada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), requiere atención y una revisión profunda de sus condiciones operativas, reconoció el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tras recorrer esta semana las instalaciones ubicadas en la calle Jamaica, en la colonia Latinoamericana.

Explicó que la revisión permitirá conocer la capacidad real de tratamiento de la planta, la eficiencia de los procesos que actualmente se aplican y las necesidades de inversión para garantizar su operación adecuada.

Riquelme Solís destacó que este análisis cobra especial relevancia ante la entrada en vigor, el próximo año, de una regulación más estricta por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que exigirá el cumplimiento obligatorio de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en materia de descargas de aguas residuales.

La norma establece parámetros de calidad que deberán atenderse de manera puntual, por lo que el Municipio busca anticiparse y asegurar que la infraestructura de saneamiento opere con apego a las disposiciones ambientales federales.

En otro tema, el alcalde informó que la próxima semana realizará una visita al edificio ubicado sobre la calzada Colón, recientemente remodelado para concentrar las funciones de la Dirección de Inspección y Verificación. El recorrido permitirá revisar la adecuación de las instalaciones y su próxima puesta en operación.