Miguel Riquelme supervisa operativo de atención por lluvias en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante los daños provocados por las recientes precipitaciones en Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó los operativos desplegados en diferentes zonas de la ciudad, en coordinación con el gabinete municipal y Protección Civil del Estado, con el objetivo de salvaguardar a las familias. Como parte de estas labores, el mandatario municipal encabezó una reunión de evaluación para revisar las condiciones de las vialidades, el sistema de drenaje y los servicios públicos, además de definir las acciones a seguir ante el pronóstico de más lluvias para las próximas horas.

“Hoy la prioridad es atender la ciudad y responder con rapidez a las familias afectadas por las lluvias. Todo el equipo municipal permanece desplegado y atento a los reportes de la ciudadanía”, enfatizó. Riquelme Solís informó que, desde el martes y hasta la mañana de este viernes, se habían acumulado 67.3 milímetros de lluvia, por lo que continuaban las labores en calles con encharcamientos y se mantenían cierres viales preventivos para reducir riesgos a los automovilistas. Asimismo, instruyó a las distintas áreas del Ayuntamiento a mantener recorridos permanentes en las zonas más vulnerables, revisar las condiciones de las viviendas y atender oportunamente los llamados de auxilio. Para reportar cualquier contingencia, la ciudadanía dispone del teléfono 073 de Atención Ciudadana; el 871 712 0066 de Protección Civil; el 871 729 0099 de Seguridad Pública; el WhatsApp 871 973 7975, así como la línea de emergencias 911. “Estamos trabajando de manera coordinada todas las áreas operativas, de apoyo social y atención ciudadana, junto con Protección Civil del Estado, para priorizar la seguridad de la gente. Las acciones no se detienen y continuarán después de las lluvias con programas de salud pública y bacheo”, puntualizó.

El alcalde recomendó a la población permanecer en casa, de ser posible, y evitar traslados innecesarios. Para quienes deban desplazarse por motivos laborales o alguna emergencia, señaló que las corporaciones de seguridad brindan asistencia a personas que presenten problemas con sus vehículos o transporte. De acuerdo con el reporte de la Conagua, las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado, por lo que las corporaciones municipales continuarán en alerta y con vigilancia permanente. Riquelme Solís señaló que algunas de las afectaciones dependen de factores externos, como los cortes de energía eléctrica ocasionados por los fuertes vientos registrados a mitad de semana. Entre las medidas preventivas se mantiene la supervisión de los reportes ciudadanos y del nivel de la laguna de regulación, con el propósito de evaluar su capacidad ante posibles escurrimientos.

También se realizan inspecciones a estructuras publicitarias para prevenir accidentes y se mantienen operativos sanitarios para reducir riesgos relacionados con el dengue. El edil señaló que, una vez concluida la contingencia climatológica, se reforzarán los trabajos de rehabilitación de pavimentos y restitución de los servicios que hayan resultado afectados por las lluvias.

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