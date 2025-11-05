‘Morena castiga a Coahuila’: más deuda, menos recursos y nula justicia presupuestal, afirma Marcelo Torres

Torreón
/ 5 noviembre 2025
    ‘Morena castiga a Coahuila’: más deuda, menos recursos y nula justicia presupuestal, afirma Marcelo Torres
    El diputado Marcelo Torres Cofiño criticó que la Federación concentre recursos en la Ciudad de México. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANAGUARDIA

El diputado federal advierte que la inflación y mayores costos reducen el poder de gasto real del estado, afectando seguridad, salud y educación

TORREÓN, COAH.– El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 confirma lo que muchos advirtieron: el gobierno federal de Morena rompió el pacto federal y concentra el dinero en la Ciudad de México, mientras los estados cargan con más responsabilidades y menos recursos, dijo el diputado federal Marcelo Torres Cofiño.

Aunque el documento presume incrementos en el Ramo 28 (Participaciones Federales) y en el Ramo 33 (Aportaciones Federales), la realidad es otra, explicó el legislador.

TE PUEDE INTERESAR: A más de un mes, está por concluir investigación del caso ‘Papayita’ en Torreón

El llamado aumento del 5 por ciento en participaciones y del 2.7 por ciento en aportaciones queda pulverizado por la inflación y los mayores costos operativos, ya que, en los hechos, las entidades federativas recibirán menos poder de gasto real, lo que pone en riesgo servicios básicos como la seguridad pública, el mantenimiento urbano y la atención médica y educativa.

El Ramo 28, dinero de libre disposición que los estados pueden usar para operar y mantener servicios, ha sido reducido a una herramienta política del gobierno federal; en tanto que el Ramo 33, que debería fortalecer áreas vitales como salud, educación e infraestructura social, permanece congelado en montos obsoletos, sin reconocer los costos actuales de medicinas, energía o materiales.

En Coahuila, el impacto será directo: menos margen para fortalecer policías, atender hospitales, invertir en agua potable o infraestructura social. Todo, mientras el gobierno federal destina miles de millones de pesos a Pemex, a obras faraónicas y a un aparato burocrático ineficiente, según dijo.

“Este presupuesto no es de nación, es de sumisión. Morena le llama ‘transformación’, pero lo que está haciendo es asfixiar la autonomía de los estados, debilitar el federalismo y perpetuar el control político desde el centro”, expresó el diputado.

“Coahuila seguirá de pie, trabajando, innovando y defendiendo a su gente, aunque la Federación nos dé la espalda. Aquí no pedimos favores: exigimos respeto, equidad y justicia presupuestal”, advirtió.

Temas


Diputados Federales
Presupuesto
Recursos Federales

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Morena

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
true

Coahuila: Fracking, ¿sí o no? Se trata de un dilema real
true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA.

Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
Esta fotografía del 26 de octubre de 2025 muestra el barco de guerra estadounidense USS Gravely, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones
Un dron explosivo espera mientras los civiles salen de la zona con un pequeño perro blanco y negro abriendo camino.

Rusia masacra a ancianos ucranianos y a un perro que portaba una bandera blanca en un terrible ataque con drones