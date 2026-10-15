Motocicleta atropella de gravedad a un adulto mayor en la Saltillo 400, de Torreón (video)

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Torreón
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    Motocicleta atropella de gravedad a un adulto mayor en la Saltillo 400, de Torreón (video)
    Un adulto mayor fue atropellado cuando intentaba cruzar la calzada Saltillo 400. ESPECIAL

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre y lo trasladaron de emergencia para recibir atención hospitalaria

TORREÓN, COAH.— Un adulto mayor resultó gravemente lesionado al ser atropellado por una motocicleta cuando intentaba cruzar la calzada Saltillo 400, en Torreón, la mañana de este jueves 15 de octubre. El conductor también sufrió golpes tras perder el control de la unidad y caer al pavimento.

El peatón recibió los primeros auxilios de paramédicos de la Cruz Roja y fue trasladado de emergencia a un hospital. Los reportes iniciales señalan que presentó fracturas y otras lesiones que requirieron atención especializada.

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El accidente fue registrado alrededor de las 10:00 horas. Personas que se encontraban en el sector solicitaron apoyo a los cuerpos de rescate al observar a los involucrados lesionados sobre la vialidad.

La información recabada describe un atropellamiento durante el cruce del adulto mayor. Después del contacto, el hombre salió proyectado varios metros, mientras la motocicleta derrapó y su conductor terminó sobre el asfalto.

Una cámara de vigilancia captó la secuencia del percance. Según la descripción del registro, el peatón avanzaba hacia el camellón central cuando fue alcanzado por la unidad de dos ruedas. Las imágenes fueron recabadas por personal de Peritos para integrarlas a las actuaciones correspondientes.

La grabación constituye un elemento para reconstruir las trayectorias previas al impacto y establecer cómo ocurrió el encuentro entre el peatón y la motocicleta. La determinación de responsabilidades corresponde a la autoridad que conozca del caso.

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El motociclista fue identificado en los reportes como Ricardo Alberto “N”, de 23 años. También fue llevado a recibir atención médica y quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se esclarecen los hechos.

La atención de emergencia se concentró en auxiliar a ambos involucrados, especialmente al adulto mayor por la gravedad de sus lesiones. El impacto también ocasionó daños materiales en la motocicleta.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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